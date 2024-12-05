「ドールズフロントライン2：エクシリウム」より「グローザ」が可動プラモデルシリーズ「PLAMATEA」で商品化
【「PLAMATEA グローザ」商品化】
12月4日 発表
(C)GOOD SMILE COMPANY
12月4日 発表
グッドスマイルカンパニーは、「ドールズフロントライン2：エクシリウム」より「グローザ」の「PLAMATEA」シリーズでの商品化を12月4日に発表した。
本商品は12月3日よりサービスが開始されたポストアポカリプス戦略RPG「ドールズフロントライン2：エクシリウム」のキャラクター「グローザ」を可動プラモデル化したもの。12月4日現在では企画進行中で、今後の情報発表に期待が高まる。
◤- メカスマ【公式】 (@gsc_mechasmile) December 4, 2024
#メカスマ 商品化情報！
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『#ドールズフロントライン2：エクシリウム』
「#グローザ」
可動プラモデルシリーズ#PLAMATEA にて商品化決定！
本日、リリース直前生放送にて発表となりました。
鋭意企画進行中、続報をお待ちください！#ドルフロ2#グッスマ pic.twitter.com/8tj7xHDIo0
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