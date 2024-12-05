【「PLAMATEA グローザ」商品化】12月4日 発表

グッドスマイルカンパニーは、「ドールズフロントライン2：エクシリウム」より「グローザ」の「PLAMATEA」シリーズでの商品化を12月4日に発表した。

本商品は12月3日よりサービスが開始されたポストアポカリプス戦略RPG「ドールズフロントライン2：エクシリウム」のキャラクター「グローザ」を可動プラモデル化したもの。12月4日現在では企画進行中で、今後の情報発表に期待が高まる。

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