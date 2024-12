ブラウザがユーザーの代わりに働いてくれる未来は、2025年にやってきます。

ウェブブラウザを提供するThe Browser Companyが、新ブラウザ「Dia」を発表しました。

このブラウザの肝は、AIに強くフォーカスされたブラウザであること。同社はGoogle(グーグル)のChrome(クローム)やApple(アップル)のSafari(サファリ)、Microsoft(マイクロソフト)のedge(エッジ)などと比べると知名度、歴史ともに浅いかもしれません。同社は2019年にジョシュ・ミラー氏とハーシュ・アグラワル氏によって設立された企業で、2022年にウェブブラウザ「Arc」を各デバイス向けにリリースし、今回リリースしたDiaではさらにAI強化をアピールしています。

新ブラウザ「Dia」公式サイトを開くと、真っ先に飛び込んでくる言葉は

AI won’t exist as an app. Or a button. We believe it’ll be an entirely new environment - built on top of a web browser.

「AIはアプリやボタンとして存在するものではありません。私たちは、AIがウェブブラウザ上に構築されるまったく新しい環境になると信じています」