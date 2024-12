寄り添いつながるスペシャルティコーヒー！Encore! Coffee Roastery「コーヒー豆30％オフの周年セール」

スペシャルティコーヒー豆の焙煎と販売を行うEncore! Coffee Roasteryは、9周年を機にオンラインショップをリニューアルし、12月8日(日)に周年を迎えるタイミングで8日(日)から15日(日)までコーヒー豆30%オフの周年セールを行います。

Encore! Coffee Roastery「コーヒー豆30%オフの周年セール」

■リニューアルの背景

Encore! Coffee RoasteryはADHDとASDの併存診断を受けている代表ロースターと、幼少から社会に出るまで児童養護施設で育った社会的養護出身の妻との夫婦2人がオーナーを務め、その体験をもとに「寄り添いつながるスペシャルティコーヒー」をコンセプトにかかげるコーヒーショップです。

コーヒー豆焙煎の様子

ひとりひとりの日常に溶け込み、距離が離れていてもコーヒーを通してふとした孤独に寄り添えるような存在でありたいと思い、お客様とスペシャルティコーヒーの距離をより縮めるためにオンラインショップのリニューアルとセールを行います。

○周年セールの内容

12月8日(日)から15日(日)まで期間限定でシングルオリジン、ブレンド、ギフトを30%オフでセール販売します。

※定期購入、頒布会、DAILY COFFEE SETや一部送料無料(送料込み商品含む)商品は対象外です。

「日常的にコーヒーを飲んでいる層のごく一部には届いているが、今コーヒーを日常的に飲んでいない層には届いていない」という位置にスペシャルティコーヒーはあります。

