　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42683.92　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41283.97　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41192.39　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40316.90　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40260.32　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39910.55　　新値三本足陽転値
39884.02　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39752.58　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39441.40　　ボリンジャー:＋1σ(13週)

39395.60　　★日経平均株価5日終値

39244.84　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38984.77　　均衡表転換線(週足)
38842.82　　均衡表基準線(日足)
38831.83　　6日移動平均線
38759.62　　均衡表雲上限(日足)
38737.11　　25日移動平均線
38716.96　　均衡表転換線(日足)
38672.92　　200日移動平均線
38565.90　　13週移動平均線
38484.08　　26週移動平均線
38326.81　　75日移動平均線
38229.37　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37752.61　　均衡表雲下限(日足)
37721.63　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37690.41　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37449.80　　均衡表雲上限(週足)
37213.90　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37084.13　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36814.91　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
35939.41　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35787.71　　均衡表雲下限(週足)
35684.18　　ボリンジャー:-2σ(26週)
34284.23　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　88.86(前日80.68)
ST.Slow(9日)　　77.22(前日62.38)

ST.Fast(13週)　 67.50(前日66.70)
ST.Slow(13週)　 67.03(前日66.76)

［2024年12月5日］

株探ニュース