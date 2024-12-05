

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42683.92 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41283.97 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41192.39 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40316.90 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40260.32 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39910.55 新値三本足陽転値

39884.02 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39752.58 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39441.40 ボリンジャー:＋1σ(13週)



39395.60 ★日経平均株価5日終値



39244.84 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38984.77 均衡表転換線(週足)

38842.82 均衡表基準線(日足)

38831.83 6日移動平均線

38759.62 均衡表雲上限(日足)

38737.11 25日移動平均線

38716.96 均衡表転換線(日足)

38672.92 200日移動平均線

38565.90 13週移動平均線

38484.08 26週移動平均線

38326.81 75日移動平均線

38229.37 ボリンジャー:-1σ(25日)

37752.61 均衡表雲下限(日足)

37721.63 ボリンジャー:-2σ(25日)

37690.41 ボリンジャー:-1σ(13週)

37449.80 均衡表雲上限(週足)

37213.90 ボリンジャー:-3σ(25日)

37084.13 ボリンジャー:-1σ(26週)

36814.91 ボリンジャー:-2σ(13週)

36791.45 均衡表基準線(週足)

35939.41 ボリンジャー:-3σ(13週)

35787.71 均衡表雲下限(週足)

35684.18 ボリンジャー:-2σ(26週)

34284.23 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 88.86(前日80.68)

ST.Slow(9日) 77.22(前日62.38)



ST.Fast(13週) 67.50(前日66.70)

ST.Slow(13週) 67.03(前日66.76)



［2024年12月5日］



株探ニュース

