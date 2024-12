美容と健康を支える成分を贅沢に配合！九南サービス「タンパクオトメ どこでもプロテインスープセット」

九南サービスは、2024年12月4日に「タンパクオトメ どこでもプロテインスープセット(温活スープ・アソート)」を販売中です。

九南サービスは、2024年12月4日に「タンパクオトメ どこでもプロテインスープセット(温活スープ・アソート)」を販売中。

この商品は、美容専門プロテイン「タンパクオトメ」シリーズの新ラインナップとして、動物性&植物性のタンパク質に加え、美容と健康を支える成分を贅沢に配合。

個包装タイプで手軽に栄養を摂取できる新しい温活習慣を提案します。

寒い冬の冷え対策やフェムケアにも最適な商品です。

■「寒い季節でも美容を妥協しない!」タンパクオトメが提案する新しい温活

「タンパクオトメ」シリーズは累計販売数200万袋を突破している人気の美容専門プロテインブランドです。

これまでは一部の栄養素が熱に弱いため、常温や冷たい飲み物と一緒に摂取するのが一般的でした。

その中で、寒い季節でも手軽に楽しめる温かいスープタイプの商品への需要が高まっていました。

女性の約8割が冷え性に悩み、体温低下が基礎代謝や免疫力に影響を与える中、「温活」への関心も高まっています。

今回発売する本商品は、熱に強い栄養素を採用し、お湯を注ぐだけで簡単にタンパク質や美容成分、リラックス成分を摂取可能。

美容と健康を両立する温かい栄養食品として、寒い冬にぴったりな新しい選択肢を提供します。

手軽さや味にもこだわった本商品は、忙しい現代人のライフスタイルに最適です。

タンパクオトメ プロテインスープ

■「タンパクオトメ プロテインスープ」の女性に嬉しい7つのポイント

「タンパクオトメ どこでもプロテインスープセット」は、3種類の味(まろやかリッチコーンスープ味、ほっこり海の幸クラムチャウダー味、彩り野菜のベジスープ味)が各5包ずつ入ったアソートセットです。

動物性と植物性のタンパク質をバランスよく配合し、さらにコラーゲンペプチドやリラックス成分のGABA、エネルギーサポートに役立つMCTオイルも含まれています。

一食あたり約55kcalと低カロリーでありながら、タンパク質約11g(※)を手軽に補給可能。

個包装のため持ち運びも便利で、職場や外出先でも楽しめます。

※タンパクオトメスープクラムチャウダー味1食15gあたり

1. 動物性&植物性Wタンパク質で栄養バランスを強化

動物性(ホエイプロテイン)と植物性(ソイプロテイン)のWタンパク質を採用。

一食あたり約11gのタンパク質を摂取でき、カラダづくりや代謝アップ、美容の土台をサポートします。

2. 美容成分&リラックス成分を配合

コラーゲンペプチドで肌の潤いと弾力をサポートし、GABAがリラックスタイムを演出。

さらに、MCTオイルが代謝を促進し、健康的なカラダづくりをサポートします。

3. 寒い冬にぴったり!「温活」を支援

冷え性の女性に向けて温かいスープが体温を上げる温活をサポート。

体温が1℃上がると基礎代謝が約17%向上するとされており、本商品は忙しい毎日に手軽な温活習慣のお供にぴったりです。

4. 3種類の本格的な味で飽きずに楽しめる

●まろやかリッチコーンスープ味 :優しい甘さとコクのあるクリーミーな味わい。

●ほっこり海の幸クラムチャウダー味:海の恵みを活かした濃厚な風味。

●彩り野菜のベジスープ味 :野菜の旨みがたっぷり詰まったヘルシーな味。

その日の気分で選べる嬉しさ

5. 手軽さを追求。

お湯を注ぐだけで完成

個包装タイプでシェイカー不要。

お湯を注ぐだけで、忙しい朝やランチタイム、帰宅後のリラックスタイムにすぐに栄養補給が可能です。

6. 低カロリーで安心

一食あたり約55kcalと低カロリー設計で、ダイエット中でも安心して続けられます。

7. アレンジ自在でさらに楽しく

●牛乳や豆乳で溶かしてまろやかな味わいに。

●お好みで野菜やチーズをトッピングして栄養をプラス。

●シンプルな調理方法で、朝食や軽食としても活用可能。

■商品概要

商品名 : タンパクオトメ どこでもプロテインスープセット

(温活スープ・アソート)

内容量 : 15包入り(3種類×5包)、1包15g

価格 : 3,980円(税込、送料無料)

商品ページ: https://tamachanshop.jp/online/202412/52592

発売日 : 2024年12月4日

販売店舗 : タマチャンショップ公式オンラインストアおよびECモール各店

タマチャンショップ実店舗各店(都城本店、宮崎micc店、

鹿児島天文館店、博多マルイ店、大丸福岡天神店、

なんばマルイ店、鯖江店)

■タンパクオトメについて

カラダが欲するタンパク質と女性に必要な25種類以上の栄養、美容成分を配合した「元祖」美容専門プロテイン!

タンパクオトメ

楽天年間ランキング2021および2022 ダイエット・健康ジャンル第1位(※1)獲得、さらに累計3,500万食を突破するなど、女性を中心に支持されているプロテインパウダーです。

その最大の特徴は、1杯で美容・栄養成分ほぼ1日分の推奨摂取量を充足するオールインワン美容食であるという点にあります。

また、品質や素材、栄養成分を重要視する女性の「嬉しい」に寄り添い、徹底的に追求した商品で、お客様に選ばれる7つの特徴があります。

タンパクオトメの栄養成分

タンパクオトメが選ばれる理由

女性に嬉しい栄養素とカロリー

選べる全18種類

タンパクオトメ商品ページ: https://tamachanshop.jp/online/201604/1322

※1 楽天年間ランキング2021 ダイエット・健康部門 第1位

集計期間:2020年9月25日(金)〜2021年9月24日(金)

楽天年間ランキング2022 ダイエット・健康部門 第1位

集計期間:2021年9月11日(土)〜2022年9月10日(土)

