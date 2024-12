創作プラットフォーム「Charaforio(キャラフォリオ)」にて「サンリオキャラクターズコラボクリエイター発掘コンテスト」の開催が決定!

自分のオリジナルキャラクターやイラストが、「サンリオキャラクターズ」とコラボできるチャンスです☆

サンリオ「Charaforio(キャラフォリオ)」サンリオキャラクターズコラボクリエイター発掘コンテスト

開催サイト:Charaforio(キャラフォリオ)

サンリオがクリエイター支援のための新規事業として運営している、公式(IPホルダー)とファンがつながる創作プラットフォーム「Charaforio(キャラフォリオ)」内のイベントとして「サンリオキャラクターズコラボクリエイター発掘コンテスト」を開催!

このコンテストでは、「KAWAII」をテーマとしたオリジナルイラストを投稿しエントリーしたクリエイターの中から、最優秀賞と優秀賞が選出されます。

選出されたクリエイターには、特典として、サンリオキャラクターとのコラボイラストによる商品化の機会などが与えられます☆

「サンリオキャラクターズコラボクリエイター発掘コンテスト」開催背景

「サンリオキャラクターズコラボクリエイター発掘コンテスト」は、サンリオが掲げる10の社会課題「サンリオマテリアリティ」のテーマである「クリエイティブの民主化」の一つの取り組みとして開催。

過去様々な企業・人気イラストレーターとの取り組み実績があり、サンリオの強みである「サンリオキャラクターコラボレーション」という機会を、公募という形で提供することで、クリエイターの露出やビジネスの幅を広げるきっかけとなること、またサンリオとして未来あるクリエイターの発掘をすることを目的としています。

クリエイター支援を目的として運営している「Charaforio」では、Charaforioをきっかけにクリエイターや応援するファンが「みんななかよく」、笑顔の輪が広がっていく取り組みを今後も積極的に実施される予定です。

キャラクター部門

作品投稿・予選期間:2024年12月26日(木)12時00分〜2025年1月5日(日)23時59分

予選通過者選出期間:2025年1月6日(月)〜1月17日(金)

※予選通過の審査はイベント運営で行われます

※作品に対する「いいね」数も、審査の参考になります

決勝投票期間:2025年1月17日(金)17時00分〜1月26日(日)23時59分(予定)

結果発表:2025年2月ごろ(予定)

詳細URL:https://charaforio.com/ja/event/01JC5F056BEYDHKQFZ0M04BA1W

自分のオリジナルキャラクターを投稿する「キャラクター部門」

決選投票は、予選を通過した5キャラクターで行われます。

各キャラクターのファンが投稿したファンアートについた「いいね」の総数で最優秀賞となるキャラクターが決まります☆

クリエイター部門

作品投稿期間:2024年12月26日(木)12時00分〜2025年1月9日(木)23時59分

結果発表:2025年2月ごろ(予定)

詳細URL: https://charaforio.com/ja/event/01JC5EABCS6DQEW5FBB50QFTV2

イベント運営で審査が行われる「クリエイター部門」

自分のキャラクターではなく、オリジナルイラストを投稿します!

イベント詳細

クリエイターを対象にCharaforio上で開催するイベントで、「KAWAII」をテーマとしたオリジナルイラストを投稿しエントリーしたクリエイターの中から、最優秀賞と優秀賞を選出。

選出されたクリエイターには、特典として、サンリオキャラクターとのコラボイラストによる商品化の機会が与えられます。

ファンは「いいね」でクリエイターや作品を応援することも!

自身のオリジナルキャラクターを投稿する「キャラクター部門」と、オリジナルイラストを投稿する「クリエイター部門」の2部門に分けて開催されます。

参加方法

「Charaforio」に登録しアカウントを作成。

「KAWAII」を表現したイラストを制作し、出来上がった作品を「Charaforio」に投稿すれば、エントリー完了です。

なお、「キャラクター部門」は、自分のオリジナルキャラクターを持っている方向け、「クリエイター部門」は、自分のオリジナルキャラクターを持っていない方や、オリジナルキャラクターを含まない形でのコラボを希望の方向けの部門となります。

※サンリオキャラクターはイラストに描かず、自身の完全オリジナルのイラストを投稿します

※イベントエントリー作品は1人につき、各部門それぞれ5件まで

※ただし各賞への入選は、1人につき1作品まで

受賞特典

「キャラクター部門」「クリエイター部門」各部門で、受賞特典があります。

※両特典ともに、コラボするサンリオキャラクターは相談の上決定するため、希望通りにはできない場合があります

最優秀賞(1名)

・サンリオキャラクターとのコラボ商品化の相談

・「CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイス3年版」またはブラシや素材をダウンロードできる「10万CLIPPY」をプレゼント

サンリオから、サンリオキャラクターとの商品化コラボの相談ができます。

※入賞後新たにサンリオキャラクターが含まれるイラストを描き起こし

※制作費として20万円が支払われます

※ライセンスフィーに関しては相談の上決定

優秀賞(4名)

・受賞イラストがラテアートになって「SANRIO CAFE」池袋店に登場

・「CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイス1年版」またはブラシや素材をダウンロードできる「2万CLIPPY」をプレゼント

※販売期間は未定です

※キャラクター部門の場合は自身のオリジナルキャラクターとサンリオキャラクターのイラストを、クリエイター部門の場合は自身の画風で描いたサンリオキャラクターのイラストをラテアート化

※入賞後、ラテに描けるようなシンプルなキャラクターイラストを新たに描き起こし

※制作費として5万円が支払われます

※ライセンスフィーの支払いはありません

「Charaforio」とは

サンリオが運営する“公式とファンがつながる創作プラットフォーム”。

ファン創作作品の投稿・閲覧ができるサービスで、企業や個人が自身の保有するシリーズ作品をIP(※)として登録し、クリエイターがそこで定められたルールを守って“ファン創作活動”を楽しむことで一緒にIPを盛り上げるプラットフォームです。

※「IP」とは、知的財産権(Intellectual Property)の略語で、一般的に、作品とその作品に付随する権利を指します。Charaforioでは、IPの本来の定義をベースに、「オリジナルのシリーズ作品」を1つのIPとして扱います。

投稿されたオリジナルキャラクターやイラストが、サンリオキャラクターとコラボできるかもしれないコンテストは、サンリオ初の試み!

Charaforio(キャラフォリオ)の「サンリオキャラクターズコラボクリエイター発掘コンテスト」は、2024年12月26日(木)より開催です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 最優秀賞はコラボ商品化も!Charaforio(キャラフォリオ)「サンリオキャラクターズコラボクリエイター発掘コンテスト」 appeared first on Dtimes.