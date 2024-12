「TUMO Gunmaアンバサダー」に俳優の藤崎ゆみあが就任！デジタルクリエイティブ人材育成施設TUMO Gunma

群馬県では、「クリエイティブの発信源」の実現のため、デジタルクリエイティブ人材育成に取り組んでおり、国際的に評価の高いアルメニアのTUMOセンターの人材育成プログラムを導入したアジア初のデジタルクリエイティブ人材育成施設TUMO Gunmaを2025年夏頃Gメッセ群馬4階に開設します。

デジタルクリエイティブ人材育成施設TUMO Gunma

今回、TUMO Gunmaの知名度向上及び理解促進のため、俳優の藤崎ゆみあさんに「TUMO Gunmaアンバサダー」を委嘱します。

委嘱式の概要は下記のとおりです。

※藤崎ゆみあ さんの「崎」は立つ崎(たつさき)が正式表記。

1 日時

令和6年12月10日(火)15時00分から

2 場所

群馬県庁32階官民共創スペース「NETSUGEN」

3 委嘱するTUMO Gunmaアンバサダー

藤崎ゆみあ さん (俳優)

4 内容

・委嘱状の交付

・キービジュアル及びPR動画発表

・トークセッション など

5 藤崎ゆみあさんプロフィール

2008年生まれ(16歳)。

広島県出身。

俳優として活躍中。

第102回全国高等学校サッカー選手権大会19代目応援マネージャー。

映画やドラマ、CMなど多数出演中の現役高校生俳優。

【主な出演歴】

映画 :Netflix「パレード」

ドラマ:日本テレビ系「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」

CM :大塚製薬「オロナミンC」、東京メトロ、個別指導塾スクールIE

MV :菅田将暉「ユアーズ」、SHE’S「Cloud 9」

