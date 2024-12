営業電話一切なし！司法書士法人ライタス綜合事務所「無料・無勧誘の借金返済シミュレーター」

司法書士法人ライタス綜合事務所は今回、借金返済の道筋を示す無料・無勧誘の借金返済シミュレーターを2024年12月3日(火)に公開しました。

司法書士法人ライタス綜合事務所「無料・無勧誘の借金返済シミュレーター」

■完全匿名型の借金返済シミュレーターを無償公開

借金問題に悩む方々のために、個人情報不要・営業電話ゼロの「完全匿名型借金返済シミュレーター」を公開しました。

「相談したいが、知られたくない」「営業電話が怖い」という声に応え、しつこい営業や情報漏洩の不安を完全に排除した仕組みを実現しました。

このシミュレーターでは、完済時期や利息負担を数字で可視化し、法的整理を活用した場合の返済計画も提示します。

結果はPDF形式で出力可能で、専門家との相談時にそのまま活用することができます。

もちろん、相談先を選ぶのも、自分で解決を目指すのも、すべて利用者の自由です。

物価高騰や雇止めが相次ぐ中、多重債務問題は深刻化しています。

それにもかかわらず、「相談すると営業電話が増える」「家族や職場に知られたくない」という理由で相談を躊躇する方が急増しています。

このシミュレーターは、そのような“相談したくてもできない”方々に寄り添うために開発されました。

私たちは、目先の利益よりも相談者の心理的負担を軽減し、安心して第一歩を踏み出せる環境づくりを優先しました。

法律相談のハードルを下げ、相談者が自由に選択できる新しい支援の形をぜひお試しください。

■シミュレーターの具体的な使い方と活用方法

このシミュレーターは使い方を説明する必要がないくらい、誰でも簡単に利用できるものですが、活用方法までを含めて説明します。

Step1:匿名でのシミュレーション方法

ニックネーム、借金残高と毎月の返済額を入力し、今すぐ診断結果を見るを押すだけ。

たったそれだけで診断結果が出ます。

複数社からの借入れにも対応。

画面の案内に従って進めるだけです。

個人を特定する情報は一切不要です。

Step2:診断結果の見方

借入残高、返済額合計がグラフで表示され、同時に表で完済までの期間もシミュレートされます。

つまり現状が一目瞭然。

利息の減額や返済額の減額、借金そのものをなくすことの可否まで含めた総合的な診断結果が表示されます。

シミュレーション結果画面(1)

Step3:専門家と話す(相談する)には

シミュレーション結果をPDFでダウンロード可能です。

当事務所への相談は任意です。

電話による相談を選択された場合は、具体的な解決プランを策定します。

