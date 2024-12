かつて日本には「ライヴハウス武道館へようこそ!」という名言を残したロック・バンドがいた。その言葉には、普段通りに楽しんでくれというオーディエンスに対する気持ちばかりではなく、自分たちが育まれてきた場所に対する誇りも含まれていたに違いない。そして実際、大きな会場でありながらステージとの隔たりを感じさせないライヴというのはこの上なく素晴らしいものだが、同時にその逆のケース、つまりライヴハウスでアリーナ/スタジアム的な高揚感を味わえる場合もあるように思う。

<キッシン・ダイナマイト@東京・渋谷WWW公演>



2024年11月18日1.Back With A Bang2.DNA3.No One Dies A Virgin4.I’ve Got The Fire5.My Monster6.I Will Be King7.Yoko Ono8.Queen Of The Night9.The Devil Is A Woman10.Love Me, Hate Me11.Only The Dead12.Six Feet Under13.The Best Is Yet To Come14.Not The End Of The Road-encore-15.You’re Not Alone16.Raise Your Glass