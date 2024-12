『進撃の巨人』の「東京駅開業110周年記念グッズ」が、ベルメゾンJRE MALL店にて販売スタート!

赤レンガを基調とした壮大な「東京駅丸の内駅舎」と『進撃の巨人』の世界観がシンクロしたオリジナルデザインのグッズがラインナップされています☆

ベルメゾン『進撃の巨人』東京駅開業110周年記念グッズ

販売スケジュール:

ベルメゾン JRE MALL店先行販売発売日:第1弾 2024年12月5日(木)、第2弾 2024年12月23日(月)ポップアップ<東京駅開業110周年>進撃の巨人 期間限定ショップ開催期間:2024年12月23日(月)〜2025年1月7日(火)※館の営業時間に準じます営業時間:10:00〜20:00※初日は15:00開店、最終日は17:00閉店場所:東京駅丸の内地下南口改札外「動輪の広場」

特設サイト URL:https://shopping.jreast.co.jp/pages/S107_shingeki

東京駅開業110周年を記念した、「東京駅丸の内駅舎」と人気作品『進撃の巨人』のグッズがベルメゾン JRE MALL店に登場!

さらに、2024年12月23日(月)からは「東京駅」でポップアップショップも開催されます。

購入特典として、キービジュアルデザインのステッカープレゼントキャンペーンも実施予定です。

第1弾 東京駅編

発売日:2024年12月5日(木)

第1弾のアイテムは赤レンガを基調とした壮大な「東京駅丸の内駅舎」と、『進撃の巨人』の世界観がシンクロしたオリジナルデザインです。

Tシャツやパーカー、トートバッグ、ブランケットなど、8種類のグッズが展開されています。

ユニセックスTシャツ

価格:各3,990円(税込)

柄:全8種

サイズ:M、L、XL、XXL

「エレン・イェーガー」や「ミカサ・アッカーマン」、「リヴァイ」など、調査兵団の団員たちが描かれたTシャツや、さまざまな巨人たちが東京駅に集結したTシャツなどがラインナップ。

サイズ展開が豊富で、ユニセックスで着られるTシャツです。

トートバッグ

価格:各2,990円(税込)

柄:全5種

使いやすいベーシックなカラーのトートバッグです。

調査兵団や巨人たちなどのイラストがインパクト大!

パスケース

価格:各1,980円(税込)

柄:全3種

通勤通学に使えるパスケース。

『進撃の巨人』と「東京駅」のコラボイラストにぴったりのグッズです☆

ジオラマアクリルスタンド

価格:18,900円(税込)

調査兵団の面々が集合したジオラマアクリルスタンド。

大人の表情になった「エレン・イェーガー」たちをお部屋に飾れます☆

クリアファイル2柄セット

価格:990円(税込)

柄:全2種

東京駅丸の内駅前広場に巨人が反射するダークな雰囲気のイラストと調査兵団のイラストの2柄セット。

プリントや書類をまとめるのはもちろん、お部屋のインテリアとして楽しむこともできます。

アクリルパネル

価格:各3,990円(税込)

柄:全2種

巨人たちのアクリルパネルが2種類のデザインで登場。

『進撃の巨人』ならではのダークな雰囲気が魅力あるタッチで落とし込まれています。

ブランケット

価格:各4,990円(税込)

柄:全3種

寒い季節にうれしい、ブランケットも登場。

『進撃の巨人』デザインのブランケットは、友だちに自慢したくなるグッズです☆

ユニセックスパーカ

価格:8,990円(税込)

東京駅と巨人たちの対比が印象的なイラストを使用したパーカー。

「東京駅開業110周年記念」にふさわしい、特別なファッションアイテムです。

第2弾 東京駅クランクアップ編

発売日:2024年12月23日(月)

第2弾は2023年2月9日(木)発売の「別冊少年マガジン」3月号の表紙を飾ったイラストを用いたデザインの3グッズと、原作イラストを使用した「電車・駅あるある缶バッジ」を展開。

「エレン・イェーガー」や「ミカサ・アッカーマン」、「アルミン・アルレルト」、「リヴァイ」らキャラクターが集結した作品のクランクアップを思わせるイラストは、ファンによる考察が繰り広げられました。

お馴染みのキャラクターたちが大集合した諫山創(いさやまはじめ)先生描き下ろしのこのイラストがグッズ化されるのは初めてです!

ユニセックスTシャツ 第2弾

価格:3,990円(税込)

サイズ:M、L、XL、XXL

記念撮影をしているような、感慨深いイラストがTシャツになって登場。

おなじみのキャラクターたちが集まっていて、じっくり眺めたくなるグッズです。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合があります

トートバッグ 第2弾

価格:2,990円(税込)

原作者の諫山創先生によるイラストを使ったトートバッグ。

「東京駅クランクアップ編」のテーマにふさわしい、特別感のあるデザインに仕上げられています。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合があります

アクリルパネル 第2弾

価格:3,990円(税込)

みんなの記念写真を部屋に飾っているような気分になれるアクリルパネル。

『進撃の巨人』の世界観と東京駅が見事に融合したグッズです。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合があります

電車・駅あるある缶バッジ

価格:各600円(税込)/コンプリートセット4,800円(税込)

柄:全8種

原作コミックのキャラクターたちによる、電車・駅あるある!

トートバッグなどに付けて持ち歩きたくなるユニークさです。

※単品販売はポップアップショップ限定。ブラインド仕様のため、絵柄は選べません

購入特典

条件達成で、非売品のオリジナルステッカーを1枚プレゼント。

第1弾、第2弾で異なるアートが使用されているのも嬉しいポイントです。

第1弾 東京駅編

配付期間:2024年12月5日(木)〜

ベルメゾン JRE MALL店で、第1弾のグッズを税込5,000円以上購入の方にプレゼント。

先着150枚の数量限定です。

第2弾 東京駅クランクアップ編

配付期間:2024年12月23日(月)〜

ベルメゾン JRE MALL店で第2弾のグッズを税込4,000円以上購入の方へプレゼント。

先着100枚の数量限定です。

東京駅ポップアップショップでの購入者特典について

配付期間:2024年12月23日(月)〜

東京駅ポップアップショップでも、税込4,000円以上購入でオリジナルステッカープレゼント。

先着200枚までの数量限定です。

東京駅編と東京駅クランクアップ編の2種類で、柄は選べません。

※レシート合算不可

巨人が東京駅に出現したような、ダークでかっこいいイラストが楽しめる『進撃の巨人』グッズ!

『進撃の巨人』の「東京駅開業110周年記念グッズ」は、2024年12月5日(木)よりベルメゾンJRE MALL店にて販売開始です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 駅舎と物語の世界観がシンクロしたエレンやリヴァイたちのアート!ベルメゾン『進撃の巨人』東京駅開業110周年記念グッズ appeared first on Dtimes.