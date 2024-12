スマート送信機対応による完全自動飛行を実現！マゼックス「飛助15」

マゼックスは、農業用ドローン飛助シリーズの新型「飛助15」の販売を開始します。

マゼックスは、農業用ドローン飛助シリーズの新型「飛助15」の販売を開始。

前モデル 飛助DXに比べ、タンク容量が9Lから15Lに増量し、専用アプリケーションによる完全自動飛行機能も標準装備となりました。

飛助シリーズの特徴である飛行の安定性や、初心者の方でも扱いやすい操作性はそのままに、防水機能やスマートバッテリー対応など、様々な点でグレードアップしています。

■商品概要

飛助15はオプションの粒剤散布装置の有無によって、アドバンスとプロの2グレード設定があります。

商品名 :飛助15 アドバンス

商品価格:1,250,000円(メーカー希望小売価格、税抜)

(税込1,375,000円)

商品名 :飛助15 プロ(粒剤散布装置あり)

商品価格:1,500,000円(メーカー希望小売価格、税抜)

(税込1,650,000円)

商品構成:機体本体、リモートID、高度・障害物レーダー、カメラ、

送信機、粒剤散布装置(プロのみ)

■15Lの大容量タンクで散布効率も向上!タンクは簡単に脱着可能

大容量タンク

タンク容量が15Lに増量したことで、果樹・野菜といった大量散布が必要な作物にもより効率的に薬剤散布できるようになりました。

また、タンク・機体の構造を見直し、より簡単に脱着可能になっています。

今回の新モデル 飛助15では作業時間は10aあたりたったの1分。

1つのバッテリーで合計1.5haが散布可能です。

散布幅も従来の1.5倍に広がったことで、現行モデル DX23からであれば3往復必要な圃場も、飛助15なら2往復で散布完了します。

作業時間の短縮に繋がり、複数の圃場や広大な圃場に散布する場合はより効率的に散布可能となりました。

■飛助シリーズ初のスマート送信機対応 完全自動飛行

スマート送信機

Android OSを搭載したタッチ操作パネルで完全自動飛行を実現しました。

アプリ上に表示される地図で散布エリアを指定することで、飛行経路が自動算出されます。

エリア内に障害物が存在する場合も、予め範囲を指定しておけば障害物を回避した飛行経路の作成も可能です。

また、アナログスティック・各種物理スイッチの操作性は従来モデル通りで、これまで飛助をお使いだったユーザー様も安心して使用できます。

■進化したフレームと飛助シリーズ初の防水対応

飛助15本体(正面)

飛助15本体(折り畳み時)

機体内部基盤を保護するキャノピーの素材を見直し、耐久性が向上し、経年劣化によるヒビ割れも軽減。

また、タンク・バッテリー脱着がより簡単になり、あらゆる部分でユーザビリティが向上しており、より使いやすいドローンとして進化しています。

更にモーター出力も強化し、タンク容量が増加した分、重量も上がっていますがこれまで通りの安定飛行を実現することができました。

また、シリーズ初の防水対応で機体に付着した薬剤を水で洗い流すことができるため使用後のお手入れ・メンテナンスも簡単になりました。

どなたでも扱いやすいコンパクト設計でありながら、各種安全装置やさまざまな便利機能を搭載した、耐久性と利便性に優れた機体に仕上げました。

●スマートバッテリー対応

・バランスケーブル不要でケーブルが一本での接続で使用可能

・バッテリー残量が充電器に接続せずとも確認可能

スマートバッテリー

●粒剤散布装置VG-A 対応

・シャッター手前で攪拌棒が回転することで詰まりが発生しにくい構造に

・複数アタッチメントとシャッター開度調整でより多くの粒剤・肥料散布に対応

粒剤散布装置

