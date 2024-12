イベント運営や配信業務を基礎から学べる！「eスポーツから学ぶ！イベントマネジメント＆配信業務」 研修プログラム

群馬県は、就職氷河期世代(概ね38歳から53歳まで)及びその雇用の受け皿となる県内事業者等に対して、eスポーツイベントの企画・運営や広報、配信技術を学ぶことができる、参加無料の研修プログラムを実施します。

「eスポーツから学ぶ!イベントマネジメント&配信業務」 研修プログラム

■実施概要

本研修プログラムは、eスポーツイベントの「企画」から「当日の運営」や「配信」を実務的に学ぶことができ、「イベントの企画・運営力」や「配信スキル」などの習得が可能です。

eスポーツに限らず、通常のイベント運営や配信全般の業務にも活かせるプログラムです。

■実施日程

連続講座のため、原則全ての日程に参加が必要となります。

令和6年12月19日(木) 第1回講座

令和6年12月26日(木) 第2回講座

令和7年1月9日(木) 第3回講座

令和7年1月23日(木) 第4回講座

令和7年2月15日(土) イベント実地研修(設営、準備)

令和7年2月16日(日) イベント実地研修(本番、撤去)

令和7年2月20日(木) 振り返り

※各講座は概ね13時〜18時頃、イベント実地研修は終日での実施を予定しています。

■実施場所(予定)

講座 :群馬県庁舎または昭和庁舎

イベント実地研修:スマーク伊勢崎 1F はるなプラザ

■参加費用

無料

■参加対象

(1) 就職氷河期世代(概ね38歳から53歳まで)の群馬県民

(2) 以下の要件を満たす群馬県内にある本社又は事業所の職員

・eスポーツ運営や配信に関心があること

・就職氷河期世代の採用等に興味・関心があること

■研修コース

・マネジメントコース(定員:12名程度)

eスポーツイベント運営を実際に体験することで、運営業務の知見を深めます。

本コースでは、イベント運営におけるヒアリングから会場レイアウト制作、機材の準備や手配、制作などマネジメント業務の全ての流れを学ぶことができます。

・配信コース(定員:12名程度)

eスポーツ配信を実際に体験することで、配信業務の中で必要とされるさまざまな技術を学びます。

このコースでは、配信の企画、準備、設営、本番、撤収までを通じて、eスポーツのみならずビジネスシーンで必要とされる配信業務の全てを学ぶことができます。

