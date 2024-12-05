¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¡ª¡×ÍÌ¾Ãæ³Ø¤òÁÀ¤¦ºÊ¤ÈÉ×¤Î°Õ¸«¤¬·ãÆÍ¡ª ÆÉ¼Ô¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Ç¿ÍÀ¸ÈÔ²ó¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¡×
¾å¾º»Ö¸þ¤Ê¤¬¤é¿Ê³Ø¤ä½¢¿¦¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¿Èþºé¡£°ìÎ®ÂçÂ´¤Î¿µÆó¤È·ëº§¤·¡¢Â©»Ò¤ÎÂçÏÂ¤ò½Ð»º¤¹¤ë¤È¼«Ê¬¤¬²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì´¤òÂ©»Ò¤ËÂ÷¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤È¤³¤í¤¬Â©»Ò¤Î¿Ê³Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢É×¤Î¿µÆó¤È°Õ¸«¤¬¿©¤¤°ã¤¤¡Ä
¢£4·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î»Ò¤ÏÍ¥½¨⁉
ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÍ¥¤¯¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÂçÏÂ¤Ï4·îÀ¸¤Þ¤ì¡£Èþºé¤Ï¡Öº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ïº£¤Î¤¦¤Á¤À¤±¤è¡×¤È¸¬Â½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æâ¿´¤Ï¡Ä
¤¤¤¯¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤â¡¢·ÐºÑÅª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤È¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Î¾¿Æ¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤¿Èþºé¤Ï¡Ö¾©³Ø¶â¤Ç¹Ô¤¯¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢Í¸À¼Â¹Ô¡£
¤ä¤¬¤ÆÂç³Ø4Ç¯¤Ë¡£Ë¾¤àÌ¤Íè¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÎ®´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£Èþºé¤Ï¤½¤¦·è°Õ¤·¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
ÂçÏÂ¤Ë¾®³Ø¹»¤ò¼õ¸³¤µ¤»¤¿¤¤Èþºé¤Ï¿µÆó¤òÀâÆÀ¤·¤Þ¤¹¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡¢·ë¶ÉÄü¤á¤ÆÃæ³Ø¼õ¸³¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÂçÏÂ¤¬½Î¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤ë¤ÈÀ®ÀÓ¤Ï¤¤¤Ä¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£
¢£É×ÉØ´Ö¤Î¹Â¤Ï¿¼¤Þ¤ë°ìÊý
Èþºé¤Î´üÂÔÄÌ¤ê¡¢ÂçÏÂ¤Ï1ÈÖ¤òÁÀ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
<--[IMAGE-038-->
¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤ËÂçÏÂ¤¬1°Ì¤Ë¡£¤È¤³¤í¤¬ÂçÏÂ¤ÏÁ´¤¯´ò¤·¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê¹¤±¤Ð¡¢½Ó¤¯¤ó¤¬½Î¤ò¼¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ä¤¬¤ÆÂçÏÂ¤¬½Î¤Ç3ÈÖ¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¾Ç¤ëÈþºé¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ÂçÏÂ¤ÎÌäÂê½¸¤ò¸«¤¿Èþºé¤Ï¡¢·×»»¤·¤¿·ÁÀ×¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¥«¥ó¥Ë¥ó¥°¤À¤Èµ¤¤Å¤¡Ä
Èþºé¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇË½Áö¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸µ¤Ë¡¢2024Ç¯10·î22Æü¤è¤ê¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÉ¼Ô¡Ö»Ò¤É¤â¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¡ª¡×
¤Þ¤º¤ÏÈþºé¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ò¼«Ê¬¤ÎÆ»¶ñ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¦¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÈÔ²ó¤Î¼êÃÊ¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¿ÍÀ¸¤ò»È¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡£
¡¦¿Í¤òÊÎ¤ó¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ê¿Æ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤ÆÂçÏÂ¤¯¤ó¤¬²Ä°¥ÁÛ¡£
¡¦³Î¤«¤Ë»º¤Þ¤ì°é¤Á¤ä³ØÎò¤Ï¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤ËÆ¯¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥¹¥¿¡¼¥È»þÅÀ¤Ç¤ÎÏÃ¡£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Ï¿Æ¤¬°é¤Æ¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ´Ä¶¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¡£
¡¦¤³¤¸¤é¤»¤Æ¤ë¤Í¤¨¡£»Ò¤É¤â¤Ï¿Æ¤Î¼«¸Ê¸²¼¨Íß¤òËþ¤¿¤¹Æ»¶ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£
¡¦¤Ç¡©¡¡Â©»Ò¤Ï²¿¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡¡²¿°ì¤ÄÂ©»Ò¤ËÊ¹¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Êì¿Æ¤¬ÆÈ¤ê¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£Êì¿Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê²¡¤·ÉÕ¤±¤¬¤Þ¤·¤¤¿Í´Ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¡×¤È¤«¡ÖÃ¶Æá¤Î¤¿¤á¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï¼ÂºÝ¤ÏËÜ¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£
¡¦¼«Ê¬¤ÎÎôÅù´¶¤ò»Ò¤É¤â¤ÇÀ²¤é¤½¤¦¤È¤¹¤Ê¡£
¡¦Âç¾æÉ×¤«¡¢¤³¤ÎÊì¿Æ¡Á¡£ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Ï¡¢¤½¤ê¤ã1Ç¯¶á¤¯ÃÙ¤¯À¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤é»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÃÙ¤¤¤ï¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤óÃÊ¡¹´Ø·¸¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Ç«¤í¾®¤µ¤¤»þ¤Ë¿ÀÆ¸¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ°é¤Ä¤È¡¢´ª°ã¤¤¥¬¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡½½Ç¯·Ð¤Æ¤Ð¤¿¤À¤Î¿Í¡Ä¡£
¡¦¤³¤ÎÊì¿Æ¤Î¥¬¥Ã¥Ä¤ÏÇ§¤á¤Þ¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Ç´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¿Æ¤ÎÈ¿ÂÐ¤òÄ·¤Í½ü¤±¤Æ¡¢¾©³Ø¶â¤È¥Ð¥¤¥È¤ÇÉ¬»à¤ËÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢ÌÀµ¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶²¤é¤¯Â´¶È¸å¤âÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤é¤ºÅìµþ¤Ç½¢¿¦¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÅØÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¤·Âº·É¤ËÃÍ¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À»Ò¤É¤â¤ÏÊÌ¿Í³Ê¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡¼¡Ä¡£
¡¦¿Í¤òÊÎ¤ó¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ê¿Æ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤ÆÂçÏÂ¤¯¤ó¤¬²Ä°¥ÁÛ¡£
¡¦³Î¤«¤Ë»º¤Þ¤ì°é¤Á¤ä³ØÎò¤Ï¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍø¤ËÆ¯¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥¹¥¿¡¼¥È»þÅÀ¤Ç¤ÎÏÃ¡£¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Ï¿Æ¤¬°é¤Æ¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ´Ä¶¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤³¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¡£
¡¦¤³¤¸¤é¤»¤Æ¤ë¤Í¤¨¡£»Ò¤É¤â¤Ï¿Æ¤Î¼«¸Ê¸²¼¨Íß¤òËþ¤¿¤¹Æ»¶ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£
¡¦¤Ç¡©¡¡Â©»Ò¤Ï²¿¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡¡²¿°ì¤ÄÂ©»Ò¤ËÊ¹¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Êì¿Æ¤¬ÆÈ¤ê¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£Êì¿Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê²¡¤·ÉÕ¤±¤¬¤Þ¤·¤¤¿Í´Ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥Ð¥ì¥Ð¥ì¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¡×¤È¤«¡ÖÃ¶Æá¤Î¤¿¤á¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï¼ÂºÝ¤ÏËÜ¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£
¡¦¼«Ê¬¤ÎÎôÅù´¶¤ò»Ò¤É¤â¤ÇÀ²¤é¤½¤¦¤È¤¹¤Ê¡£
¡¦Âç¾æÉ×¤«¡¢¤³¤ÎÊì¿Æ¡Á¡£ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Ï¡¢¤½¤ê¤ã1Ç¯¶á¤¯ÃÙ¤¯À¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤é»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÃÙ¤¤¤ï¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤óÃÊ¡¹´Ø·¸¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£Ç«¤í¾®¤µ¤¤»þ¤Ë¿ÀÆ¸¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ°é¤Ä¤È¡¢´ª°ã¤¤¥¬¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡½½Ç¯·Ð¤Æ¤Ð¤¿¤À¤Î¿Í¡Ä¡£
¡¦¤³¤ÎÊì¿Æ¤Î¥¬¥Ã¥Ä¤ÏÇ§¤á¤Þ¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Ç´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¿Æ¤ÎÈ¿ÂÐ¤òÄ·¤Í½ü¤±¤Æ¡¢¾©³Ø¶â¤È¥Ð¥¤¥È¤ÇÉ¬»à¤ËÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢ÌÀµ¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶²¤é¤¯Â´¶È¸å¤âÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤é¤ºÅìµþ¤Ç½¢¿¦¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÅØÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¤·Âº·É¤ËÃÍ¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À»Ò¤É¤â¤ÏÊÌ¿Í³Ê¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡¼¡Ä¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ´è¸Ç¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¿ô¡£
¡¦»äÎ©¤â¸øÎ©¤â¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£Êì¿Æ¤âÉã¿Æ¤â´è¤Ê¤¹¤®¤Æ²¿¤À¤«¤Ê¡£¤Á¤ã¤ó¤È»Ò¤É¤â¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤Æ¡£
¡¦»Ò¤É¤â¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤º¤Ë¿Æ¤À¤±¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¡×¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥«¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡¡
¡¦¤³¤ìÅÔÆâ¤ÎÏÃ¤À¤è¤Í¡©¡¡É×¤¬´è¤Ê¤ËÃæ¼õµñÈÝ¤¹¤ë¤Î¤â·ë¹½Ææ¡£¤Þ¤¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤ÆËÜ¿Í¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¤«Ê¹¤³¤¦¤«¡£
¡¦»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Ê¤é¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ´õË¾¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤ÉŽ¥Ž¥Ž¥¡£¤Þ¤À»Ò¤É¤â¤À¤«¤é¡¢¸å¤Ç°ã¤Ã¤¿¡ª¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ê¹¤¤¤¿¤«Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ç¤âÂç¤¤¯°ã¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡¦¤¦¡¢¤¦¡¼¤ó¡¢É×ÉØ¤Ï¹ç¤ï¤»¶À¡£¤Ê¤ó¤«¤³¤ÎÉ×ÉØ¤É¤Ã¤Á¤â¤É¤Ã¤Á¤«¤Ê¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢É×¤â»ñÎÁ¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤¿¤ê¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡£ºÊ¤â¤µ¡¢¸øÎ©¤È»ä³Ø¤ÎÈæ³Ó¸¡Æ¤¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤Î¡©¡¡ÆÞ¤ê¤Ê¤ÌÜ¤ÇÂ©»Ò¤Î¤³¤È¸«¤¨¤Æ¤ë¡©¡¡º£¤Î¤È¤³¤í¤É¤Ã¤Á¤â´è¸Ç¡Á¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£
¡¦¤³¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤â¤À¤·¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤â»Ò¤É¤â¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤Ê¤è¡£ÊÙ¶¯¤Ï¹¥¤¤½¤¦¤À¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¼õ¸³¤â¤µ¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤ª¸ß¤¤¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤¹¤®¡£Á´ÉôÂ©»Ò¤Î¤ä¤ëµ¤¼¡Âè¤Ê¤Î¤Ë¡£
¡¦»Ò¤É¤â¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊ¹¤«¤º¤Ë¿Æ¤À¤±¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¡×¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥«¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡¡
¡¦¤³¤ìÅÔÆâ¤ÎÏÃ¤À¤è¤Í¡©¡¡É×¤¬´è¤Ê¤ËÃæ¼õµñÈÝ¤¹¤ë¤Î¤â·ë¹½Ææ¡£¤Þ¤¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤ÆËÜ¿Í¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Î¤«Ê¹¤³¤¦¤«¡£
¡¦»Ò¤É¤â¤Ë¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Ê¤é¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ´õË¾¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤ÉŽ¥Ž¥Ž¥¡£¤Þ¤À»Ò¤É¤â¤À¤«¤é¡¢¸å¤Ç°ã¤Ã¤¿¡ª¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ê¹¤¤¤¿¤«Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ç¤âÂç¤¤¯°ã¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡¦¤¦¡¢¤¦¡¼¤ó¡¢É×ÉØ¤Ï¹ç¤ï¤»¶À¡£¤Ê¤ó¤«¤³¤ÎÉ×ÉØ¤É¤Ã¤Á¤â¤É¤Ã¤Á¤«¤Ê¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢É×¤â»ñÎÁ¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤¿¤ê¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡£ºÊ¤â¤µ¡¢¸øÎ©¤È»ä³Ø¤ÎÈæ³Ó¸¡Æ¤¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤Î¡©¡¡ÆÞ¤ê¤Ê¤ÌÜ¤ÇÂ©»Ò¤Î¤³¤È¸«¤¨¤Æ¤ë¡©¡¡º£¤Î¤È¤³¤í¤É¤Ã¤Á¤â´è¸Ç¡Á¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£
¡¦¤³¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤â¤À¤·¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤â»Ò¤É¤â¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤Ê¤è¡£ÊÙ¶¯¤Ï¹¥¤¤½¤¦¤À¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¼õ¸³¤â¤µ¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤ª¸ß¤¤¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤¹¤®¡£Á´ÉôÂ©»Ò¤Î¤ä¤ëµ¤¼¡Âè¤Ê¤Î¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢À¸¤Þ¤ì·î¤Ç¾Íè¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦Èþºé¤Î¹Í¤¨¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¡£
¡¦»º¤Þ¤ì·î¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¾Íè¤Ëº¹¤¬½Ð¤ë¤«¤Ê¡Ä¡©¡¡ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤âÎÉ¤¤²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¤ë¿ÍÂô»³¤¤¤ë¤±¤É¤Í¡¼¡£
¡¦2·î¤ä3·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤³¤È¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¡£»ä¼«¿È3·îÀ¸¤Þ¤ì¤À¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë°ú¤±ÌÜ¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢±ù¤Ã»ÒÌÅ¤Ã»ÒÃ£¤â2·î3·îÀ¸¤Þ¤ì¤¬Â¿¤¤¤±¤É¤ß¤ó¤ÊÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤À¤·¡¢²¿¤è¤ê¤â¿¤Ó¿¤Ó¤ÈÀÄ½Õ¤òëð²Î¤·¤Æ¤ë¤è¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÀ¸¤Þ¤ì·î¤À¤±¤Ç¾Íè¤¬·è¤Þ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ê¤é»ëÌî¤¬¶¹¤¤¤Ê¡£»ä¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨Êý¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤è¡£
¡¦¼«Ê¬¤ÏÁáÀ¸¤Þ¤ì¤ÇÊÙ¶¯¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢±¿Æ°ÌÌ¤Ç¤ÏÂÎ¤¬¾®¤µ¤¯¤ÆÉÔÍø¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âº£¤½¤¦»×¤¦¤À¤±¤Ç»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¼«Ê¬¤¬ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç¿Í¤¬É¬Í×°Ê¾å¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç»Ò¤É¤â¤Ï°Æ³°¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤â¤è¡©
¡¦ÂÎ³Ê¤äÂÎÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤¬Âç¤¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡¢Æ±³ØÇ¯¤Ç¤âÃÂÀ¸Æü¤¬Áá¤¤¿Í¤¬ÍÍø¤ÇÀ®ÀÓÎÉ¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÊÙ¶¯ÌÌ¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¹¤«¤Ê¤¤¤±¤É¤Ê¡£ÍÄ¤¤º¢¤Ï4·îÀ¸¤Þ¤ì¤¬¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤³¤ÎÊì¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ä¸ÀÆ°¤ò¤È¤ë¤«¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤ë¡£
¡¦ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤¬¥Ï¥ó¥Ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤»¤¤¤¼¤¤ÍÄÃÕ±à¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ç¤·¤ç¡£¼«Ê¬¤âÁáÀ¸¤Þ¤ì¤À¤±¤É¼þ¤ê¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÎô¤Ã¤Æ¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Ê¡£¤Þ¤¢¾®³Ø¹»¼õ¸³¤È¤«¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ê¤éÂç¤¤Ê¥Ï¥ó¥Ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤À¤¬¡£
¡¦»ä4·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢Ã¶Æá¤ÏÁáÀ¸¤Þ¤ì¡£¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡¢¤³¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È³ØÎò¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤¬¡Ä(¾Ð)»Ò¤É¤â¤âÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢³Î¤«¤Ë¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¼þ¤ê¤è¤êÈ¯Ã£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤äÂÎ¤ÏÀ®Ä¹¶ÊÀþ¾å¸Â¤À¤ï¡¢Áö¤ë¤ÎÁá¤¤¤ïÆ¬¤Î²óÅ¾Â®¤¤¤ï¡¢¤Ê¤ó¤éº¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ÄËÜÅö¤ËÁáÀ¸¤Þ¤ì¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£
¡¦¤³¤ó¤Ê¤Ë4·î¡¢5·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¾®¤µ¤¤»þ¤Ï¤½¤¦¤«¤â¤À¤±¤É¡£»ä¤Ï5·îÀ¸¤Þ¤ì¤À¤±¤É¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ3·îÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÍ§¤À¤Á¤¬Á¢¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤è¤ê¡¢¤¹¤°¤ËºÐ¤ò¤È¤ë¤ó¤À¤â¤ó¡£¸¤¤Ìõ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¤Í¡¼¡£
¡¦2·î¤ä3·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î¤³¤È¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¡£»ä¼«¿È3·îÀ¸¤Þ¤ì¤À¤±¤É¡¢ÆÃ¤Ë°ú¤±ÌÜ¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢±ù¤Ã»ÒÌÅ¤Ã»ÒÃ£¤â2·î3·îÀ¸¤Þ¤ì¤¬Â¿¤¤¤±¤É¤ß¤ó¤ÊÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤À¤·¡¢²¿¤è¤ê¤â¿¤Ó¿¤Ó¤ÈÀÄ½Õ¤òëð²Î¤·¤Æ¤ë¤è¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÀ¸¤Þ¤ì·î¤À¤±¤Ç¾Íè¤¬·è¤Þ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ê¤é»ëÌî¤¬¶¹¤¤¤Ê¡£»ä¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨Êý¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤è¡£
¡¦¼«Ê¬¤ÏÁáÀ¸¤Þ¤ì¤ÇÊÙ¶¯¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢±¿Æ°ÌÌ¤Ç¤ÏÂÎ¤¬¾®¤µ¤¯¤ÆÉÔÍø¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âº£¤½¤¦»×¤¦¤À¤±¤Ç»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¼«Ê¬¤¬ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç¿Í¤¬É¬Í×°Ê¾å¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç»Ò¤É¤â¤Ï°Æ³°¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¤â¤è¡©
¡¦ÂÎ³Ê¤äÂÎÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤¬Âç¤¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡¢Æ±³ØÇ¯¤Ç¤âÃÂÀ¸Æü¤¬Áá¤¤¿Í¤¬ÍÍø¤ÇÀ®ÀÓÎÉ¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÊÙ¶¯ÌÌ¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¹¤«¤Ê¤¤¤±¤É¤Ê¡£ÍÄ¤¤º¢¤Ï4·îÀ¸¤Þ¤ì¤¬¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤³¤ÎÊì¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ä¸ÀÆ°¤ò¤È¤ë¤«¼ê¤Ë¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤ï¤«¤ë¡£
¡¦ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤¬¥Ï¥ó¥Ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ã¤Æ¤»¤¤¤¼¤¤ÍÄÃÕ±à¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ç¤·¤ç¡£¼«Ê¬¤âÁáÀ¸¤Þ¤ì¤À¤±¤É¼þ¤ê¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÎô¤Ã¤Æ¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤Ê¡£¤Þ¤¢¾®³Ø¹»¼õ¸³¤È¤«¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ê¤éÂç¤¤Ê¥Ï¥ó¥Ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤À¤¬¡£
¡¦»ä4·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢Ã¶Æá¤ÏÁáÀ¸¤Þ¤ì¡£¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡¢¤³¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È³ØÎò¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤¬¡Ä(¾Ð)»Ò¤É¤â¤âÁáÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢³Î¤«¤Ë¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¼þ¤ê¤è¤êÈ¯Ã£¤æ¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤äÂÎ¤ÏÀ®Ä¹¶ÊÀþ¾å¸Â¤À¤ï¡¢Áö¤ë¤ÎÁá¤¤¤ïÆ¬¤Î²óÅ¾Â®¤¤¤ï¡¢¤Ê¤ó¤éº¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ÄËÜÅö¤ËÁáÀ¸¤Þ¤ì¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡£
¡¦¤³¤ó¤Ê¤Ë4·î¡¢5·îÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¾®¤µ¤¤»þ¤Ï¤½¤¦¤«¤â¤À¤±¤É¡£»ä¤Ï5·îÀ¸¤Þ¤ì¤À¤±¤É¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ3·îÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÍ§¤À¤Á¤¬Á¢¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤è¤ê¡¢¤¹¤°¤ËºÐ¤ò¤È¤ë¤ó¤À¤â¤ó¡£¸¤¤Ìõ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¤Í¡¼¡£
ÂçÏÂ¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯Èþºé¡Ä¤³¤Î¤Þ¤Þ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
(ÅÄÊÕ¹á)