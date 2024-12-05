明日の決算発表予定 アインＨＤ、トラースＯＰなど14社 (12月5日)
12月6日の決算発表銘柄（予定）
■引け後発表
◆本決算：
<9678> カナモト [東Ｐ]
■発表時間未確認 ※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
◆本決算：
<3733> ソフトウェア [東Ｓ] (前回15:30)
<7265> エイケン工業 [東Ｓ] (前回15:00)
◆第1四半期決算：
<2353> 日本駐車場 [東Ｐ] (前回15:30)
<3193> エターナルＧ [東Ｐ] (前回15:00)
<3662> エイチーム [東Ｐ] (前回15:00)
<3816> 大和コン [東Ｓ] (前回15:30)
<3854> アイル [東Ｐ] (前回15:10)
<6040> 日本スキー [東Ｇ] (前回15:00)
◆第2四半期決算：
<1873> 日本ハウス [東Ｐ] (前回15:00)
<2910> Ｒフィールド [東Ｐ] (前回15:00)
<6656> インスペック [東Ｓ] (前回15:00)
<9627> アインＨＤ [東Ｐ] (前回15:30)
◆第3四半期決算：
<6696> トラースＯＰ [東Ｇ] (前回15:00)
合計14社
※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。
株探ニュース