12月6日の決算発表銘柄（予定）
　■引け後発表
　　◆本決算：
　　　<9678> カナモト [東Ｐ]

　■発表時間未確認　　※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻
　　◆本決算：
　　　<3733> ソフトウェア [東Ｓ] (前回15:30)
　　　<7265> エイケン工業 [東Ｓ] (前回15:00)
　　◆第1四半期決算：
　　　<2353> 日本駐車場 [東Ｐ] 　(前回15:30)
　　　<3193> エターナルＧ [東Ｐ] (前回15:00)
　　　<3662> エイチーム [東Ｐ] 　(前回15:00)
　　　<3816> 大和コン [東Ｓ] 　　(前回15:30)
　　　<3854> アイル [東Ｐ] 　　　(前回15:10)
　　　<6040> 日本スキー [東Ｇ] 　(前回15:00)
　　◆第2四半期決算：
　　　<1873> 日本ハウス [東Ｐ] 　(前回15:00)
　　　<2910> Ｒフィールド [東Ｐ] (前回15:00)
　　　<6656> インスペック [東Ｓ] (前回15:00)
　　　<9627> アインＨＤ [東Ｐ] 　(前回15:30)
　　◆第3四半期決算：
　　　<6696> トラースＯＰ [東Ｇ] (前回15:00)
　　合計14社

※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。

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