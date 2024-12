「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、2024年12月3日、東京・新宿にオープンした、カニと寿司食べ放題専門店「かにざんまい 新宿店」!

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

「かにざんまい 新宿店」(東京・新宿)

写真:お店から

“カニを心ゆくまで食べ放題できる”をコンセプトに掲げ、愛知県を中心に三重県、東京都下にも店舗展開する「かにざんまい」が、ついに東京23区内に初出店! 2024年12月3日、新宿西口駅から徒歩1分と利便性も抜群の場所に、カニと寿司食べ放題専門店「かにざんまい 新宿店」をオープンしました。

ドライアイスの演出とともに最初にテーブルに運ばれてくる「かにの盛り合わせ」 写真:食べログマガジン編集部

気になるメニューは「ズワイ蟹 食べ放題コース」5,478円、「本ズワイ蟹(Mサイズ)食べ放題コース」7,128円、「本ズワイ蟹(2Lサイズ以上)食べ放題コース」8,778円、「タラバ蟹 食べ放題コース」15,180円の4種類。各コースに、寿司や季節メニューなど一品料理の食べ放題にソフトドリンク・ソフトクリームバーも付いてきて(コースにより選べる料理が異なります)、アルコール飲み放題もなんと追加料金1人1,100円という太っ腹!

また、2025年1月6日から平日限定で登場する予定のランチメニューも、1人1肩のカニや寿司などが食べられて2,178円からと、こちらも見逃せません。

まぐろ3点盛り 写真:お店から

注文は、テーブルに置かれた二次元コードから。制限時間は100分で、最初に「かにの盛り合わせ」が運ばれてきて、その後に好きな一品料理を注文したり、追加のカニをオーダーしたりできるシステムとなっています。

カニミソ焼きや海鮮焼きなどのメニューも 写真:食べログマガジン編集部

料理には、コンロを使用した海鮮焼きや、卓上で仕上げる釜飯などもあり、食のテーマパーク的な要素も満載です。今年の年末年始は家族やグループで、新宿で“かにざんまい”な時間を過ごしてみては?

※価格はすべて税込、12/30から1/3まで年末年始料金として+1,100円

<店舗情報>◆かにざんまい 新宿店住所 : 東京都新宿区西新宿1-3-2 ヨドバシ大ガードビル 2F・3FTEL : 050-5594-8806

文:食べログマガジン編集部

The post 税込5,478円から! カニと寿司食べ放題専門店「かにざんまい」が12/3にオープン(東京・新宿) first appeared on 食べログマガジン.