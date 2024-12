生成AIを活用した次世代のマーケティングソリューション！サービス・イノベーション『生成AIマーケター』

サービス・イノベーションは、次世代のマーケティングソリューション『生成AIマーケター』を、2024年12月12日より発売します。

生成AIマーケターは、AI技術を活用して、企業のマーケットフィットの達成や、新製品の市場投入戦略を加速させるために設計された次世代のマーケティングソリューションです。

このツールは、複雑で予測困難なVUCA時代において、以下の価値を提供します。

(1)スピード:マーケティング施策の迅速な立案と実行。

(2)クオリティ:データに基づく高精度なターゲットインサイトの抽出。

(3)生産性:自動化による業務効率の向上。

これにより、企業は顧客エンゲージメントを強化し、持続可能なビジネス成果を実現することが可能となります。

■生成AIマーケターの3つの特徴

1. トップコンサルタントレベルの初期仮説を安価に構築 〜短時間かつ低コストで深い市場分析と戦略立案を実現〜

生成AIマーケターは、膨大な市場データを迅速に分析し、業界に精通したトップコンサルタントレベルの戦略仮説を短期間かつ低コストで構築します。

従来は高額なコンサルティングや時間を要した市場調査を効率化。

特に中小企業やスタートアップに適した、スピードとコストパフォーマンスを両立したソリューションです。

2. 超高速テストマーケティングでマーケットフィットを実現 〜生成AIが最速の市場フィードバックをサポート〜

生成AIマーケターは、ターゲットユーザーに届く高品質なコンテンツを短期間で生成し、精密なターゲティングを支援します。

ABテストを活用し、市場の反応を迅速に検証。

スピード感を持ってマーケットフィットの高い施策を発見できます。

テストマーケティングの時間的ロスを解消し、短期間で「スピード」「クオリティ」「生産性」を最大化。

企業の次のステージへの成長を後押しします。

3. PDCAサイクルを効率化し、戦略精度を向上 〜生成AIが戦略の実行から検証までを最適化〜

生成AIマーケターは、データを基に施策の効果をリアルタイムでモニタリングし、次の改善案を迅速に提示します。

PDCAサイクル全体を効率化することで、戦略の精度と実行スピードを大幅に向上。

マーケットフィットした施策を短期間で構築し、持続的なビジネス成果を可能にします。

■開発の目的

<背景 〜複雑化するマーケティング環境への対応〜>

現代のマーケティング環境は、複雑性と難易度が年々高まっています。

膨大な情報量と急速な市場変化に直面する中、多くの企業が、適切な情報を迅速に整理し、実効性の高い施策を構築することに課題を抱えています。

生成AIマーケターは、膨大な情報を効率的に処理し、的確なマーケティング戦略を迅速に立案することで、このような課題を解決したいと思い、開発に至りました。

<顧客の課題を解決 〜投資対効果・ROIの不透明さを克服〜>

企業がマーケティングに投資する上で、ROI(投資対効果)の明確化は重要な要素です。

しかし、ROIが不透明であるために投資判断が難しく、積極的な取り組みができない企業が多いのが現状です。

生成AIマーケターは、テストマーケティングを迅速に実施し、明確なデータに基づくマーケットフィットした戦略を構築します。

その後、運用段階でPDCAサイクルを徹底することで、施策を素早くチューニングし、ROIを最大化します。

これにより、企業が自信を持ってマーケティング活動を進められる環境を提供します。

■生成AIマーケターのメリットと成果事例

<提供メリット>

・マーケティング成果アップ

戦略的な施策構築と高速なPDCAサイクルで、効果的なマーケティングを実現します。

・コストダウン

生成AIの活用により、戦略立案や施策実行にかかる時間とリソースを大幅に削減します。

・競争優位性の積み上げ

継続的な改善とデータドリブンなアプローチで、他社に先駆けたマーケティング施策を可能にします。

<成果事例>

・施策立案スピード:70%向上

高速な市場分析と戦略仮説構築により、施策立案のスピードを飛躍的に向上します。

・CTR改善:30%〜200%アップ

業種や対象市場に応じた柔軟な施策で、CTRの大幅な改善を達成します。

・ROI(投資対効果)の向上

テストマーケティングから運用段階までのデータ活用で、ROIを最大化します。

