¥Æ¥ó¥À¥é¡¼ÇòÀîÎ¨¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óÉÍÅÄ¤È¥³¥é¥Ü!?¡¡¸×ÅÞ¡¦ÇòÀîºÇÂç¤ÎÌ´¤Ïº´Æ£µ±¤È¤Î¥³¥é¥Ü!!
¡¡Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Æ¥ó¥À¥é¡¼¡×¤ÎÇòÀî¸ç¼Â¡Ê54¡Ë¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¸¡¦ÇòÀî¥Ð¥ó¥É¡×¤¬£´Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥Æ¥ó¥À¥é¡¼¤Î·ëÀ®30¼þÇ¯¤È¥Ð¥ó¥É·ëÀ®15¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ø±é¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥óRG¡Ê50¡Ë¤é¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤éÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤¬¡ª¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë¡Ë¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Ð¥ó¥É¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Ëþ°÷¤ÎµÒÀÊ¤«¤éÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤ËµÈËÜ¿·´î·à¤Î¹â°æ½ÓÉ§¡Ê49¡Ë¤È2¿Í¤Î°û¤ßÃç´Ö¤Ç·ëÀ®¡£¹â°æ¤Ï¡Ö£±Ç¯¤Ë£±¶Ê¤¯¤é¤¤¤·¤«¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤òºî¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·Ý¿Í¥Ð¥ó¥É¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¸Ø¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢Âçºå¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥ó¥É¥·¡¼¥ó¤ÎÃæ¤ÇÃå¼Â¤Ë»Ù»ý¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤ÏÀ¤³¦°ì¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ð¥ó¥É¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¡Ö¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥¶¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤·¡¢ÆüËÜÉôÌç¤Î·è¾¡Âç²ñ¤Ë¤Þ¤Ç¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¼ÂÀÓ¤â¤¢¤Ã¤Æº£²ó¤Î¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤¬¡ª¡×¤Î¶Ê¤ËÂçÈ´Å§¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¿®¤â·è¤Þ¤ê¡¢¹â°æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ü¤¯¤é¤Î¶Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÄ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤ÏÂç¤¤¯ÈôÌö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤ë¤¬¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÇòÀî¤Ï¡Ö¤Ü¤¯¤é¡¢ÌÜÉ¸¤ÏÆüËÜ°ì¤ÎÁ°ºÂ¥Ð¥ó¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£É¬»à¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤ó¤ä¤±¤É¡¢¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï·Ý¿Í¤ä¤«¤éÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈPR¡£¤¿¤À¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±ÌîË¾¤â¤¢¤ê¡Öºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¡¢º´Æ£µ±¤¬Áª¼êÅÐ¾ì¶Ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ê¤¢¡©¡×¤ÈÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£