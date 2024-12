バースタイルを築くためのヒントを提供！バカルディ ジャパン「BARTENDER ACADEMY by BACARDI」

バカルディ ジャパンが、バーテンダー向けアカデミー「BARTENDER ACADEMY by BACARDI」を開催します。

第1期は、プレミアムジンのボンベイ・サファイアが、あなたの創造力をかきたてるアカデミーを主催。

2024年12月5日(木)より参加者の募集を開始します。

アカデミー開催は2025年1月30日(木)と2月10日(月)の2日間で、参加料は無料。

応募期間は2024年12月20日(金)まで。

「BARTENDER ACADEMY by BACARDI」は、技術の習得ではなく、社会やお客様など自分を取り巻く様々な環境や事象に対する視点や捉え方を変革し、視野を広げ、創造力をかきたてるアカデミーです。

自分の新たな可能性の扉を開き、技術の先にある「自分ならではのバーテンダーの姿やバースタイル」を築くためのヒントを提供します。

第1期の講師は、人文社会学の視座からサービスと文化を研究する佐藤那央氏(京都大学経営管理大学院特定講師)、消費者行動論を専門とする石井裕明氏(早稲田大学商学部准教授)が務め、佐藤氏は「文化を創る仕事としてのバーテンダー」、石井氏は「五感を科学する〜センサリー・マーケティングの視点から〜」について講義します。

<応募資格>

20歳以上(応募時点)で日本在住のバーテンダーの方が対象です。

その中でも下記のような方のご応募をお待ちしています。

●都内会場にて2日間実施想定のため、両日とも参加可能な方

●新しいことに挑戦し、バーテンダーとして自分のキャリアを切り拓きたい方

●高め合えるバーテンダーとの繋がりが欲しいと思っている方

●バー文化を盛り上げたいと考えている方

参加希望の方は、バカルディ ジャパンのバーテンダー専用サイト「POURTAL(ポータル)」よりご応募ください。

https://bacardi-bartender.jp

※「POURTAL(ポータル)」の本会員登録が必要になります。

「BARTENDER ACADEMY by BACARDI」のキービジュアル

<講義内容とスケジュール>

【第1回:2025年1月30日(木)13:00〜18:00予定(オリエンテーション/講義/グループディスカッション)】

講師 :佐藤那央氏(京都大学経営管理大学院特定講師)

テーマ:文化を創る仕事としてのバーテンダー

内容 :人々を魅了する物事を創出するためには、社会に眼を向け、時代の流れを注意深く捉えることが肝要です。

本講義では、実際に時代を画したモノやサービスの創造事例を通して、文化の水準で考えることの重要性を議論するとともに、社会を読み解く上で役立つフレームワークを紹介します。

<講義内容(一部抜粋)>

・バーテンダーに求められる社会をよく見る方法論とは?

・文化を創造するバーテンダーとは?

■講師プロフィール

佐藤那央氏

2009年、大学院修了後、化粧品メーカーにて4年間商品開発に従事。

2015年、京都大学経営管理大学院修了。

2019年、京都大学情報学研究科/京都大学デザイン学大学院連携プログラムにて博士号を取得。

北陸先端科学技術大学院大学助教を経て、2021年12月より現職。

社会を読み解く糸口を探るため、市場における価値や文化の形成と変遷を追う。

大学院在学時より、「バー」を主な対象とし、現場における相互行為の分析や、歴史的資料の読み解きなどを通して、文化としてのバーの価値について考察している。

【第2回:2025年2月10日(月)13:00〜18:00予定(講義/グループディスカッション/修了式)】

講師 :石井裕明氏(早稲田大学商学部准教授)

テーマ:五感を科学する〜センサリー・マーケティングの視点から〜

内容 :センサリー・マーケティングでは、五感の影響に注目し、消費者が何となく下している意思決定や評価のメカニズムの解明を目指しています。

本講義では、センサリー・マーケティングに関するこれまでの学術的な議論から、視覚、聴覚、嗅覚、触覚のそれぞれが味覚に及ぼす影響等についての知見を紹介していきます。

<講義内容(一部抜粋)>

・BGMが及ぼす影響。

スローテンポは売上を高めるのか?

・重い方が味が濃く感じる?グラスの重さの影響とは?

■講師プロフィール

石井裕明氏

2005年早稲田大学商学部を卒業後、同大学大学院商学研究科修士課程および博士後期課程へ進学。

博士(商学)。

千葉商科大学サービス創造学部専任講師、准教授、成蹊大学経済学部准教授、青山学院大学経営学部准教授を経て、2023年より現職。

専門は消費者行動論。

マーケティングに対する消費者の反応について、理論に基づく実証的なアプローチから研究をしている。

<アカデミー概要>

名称 : BARTENDER ACADEMY by BACARDI

主催 : バカルディ ジャパン株式会社

開催日 : 2025年1月30日(木)・2月10日(月)※両日の参加必須

開催場所 : 東京都内の会場

参加費用 : 無料(※交通費などは基本自己負担。

関東圏以外の方は別途応相談)

応募期間 : 2024年12月5日(木) 12:00〜2024年12月20日(金) 23:59

応募方法 : バカルディ ジャパンのバーテンダー専用サイト「POURTAL(ポータル)」より応募

https://bacardi-bartender.jp

※「POURTAL(ポータル)」の本会員登録が必要になります。

選考方法 : エントリーシート選考をもとに決定

選考結果発表: 2024年12月下旬予定

※詳細や応募における注意点などは応募サイトを確認してください。

