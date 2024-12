2024年8月に2つの大型フェスを含む全英ツアーを終えたばかりのtaffyが、ツアー以前よりレコーディングを行っていたアルバムを2025年1月24日にリリースする。

コロナ渦を挟んだ約5年ぶりの新譜は、イギリスではLP、アメリカではデジタル配信、そして日本ではイギリスからの輸入盤として全国のレコード店でCDが、世界同時にリリースされることが決定した。

シューゲイザーやグランジ、ブリットポップなど様々なジャンルと評されながら、イギリスでも大手メディアをして「もはやこれはtaffyというジャンルだ」と言わしめるほどの独自のサウンドを持つバンド。

10回のイギリスやヨーロッパ、アメリカなどの欧米ツアーを経て、シャーラタンズやブライアン・ジョーンズタウン・マサカーなど世界のアーティストからも高い評価を得、フェス招聘やリミックスなど様々なコラボレーションを行ってきた。

ボーカルのアイリス、ドラムの粕谷健介、ベースの堀越武に加え新たにギターに加藤理央を迎え制作され、よりtaffyが求める理想に近いものとなったアルバム「lull」。今までよりさらに国境やジャンルを越えた作品となっている。

アルバム「lull」リリース:2024年1月24日(金)

1stシングル「ifonly」:12月4日デジタル配信開始

2ndシングル「shhhhh」:1月8日デジタル配信開始

アルバムタイトル:「lull」(ラル)

楽曲:

Kiko

lull

shhhhh

ifonly

Colour Me

Five+

Prism 45

Honey Milky Way

Hairshirt

関連リンク

taffy : official site:

http://taffy8.com

https://soundcloud.com/taffy8

https://www.instagram.com/taffy8.ig

https://facebook.com/taffy8

https://twitter.com/taffy8tw

(執筆者: gallagherbros)