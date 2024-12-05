【第8回 ももいろ歌合戦 ～愛の大晦日～】開催日程：12月31日14時～19時（終演予定）放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

「第8回 ももいろ歌合戦」

12月31日に開催予定のイベント「第8回 ももいろ歌合戦 ～愛の大晦日～」における第1弾出場者が発表された。

【【ももいろ歌合戦】ももクロ主催の予測不能な歌の祭典が日本武道館で開催！ABEMAにて、ごご2時から5時間の無料生放送！】

「ももいろ歌合戦」はアイドルグループのももいろクローバーZが大晦日に開催するライブイベント。毎年様々なアーティストが出演しており、今年で8回目の開催となる。開催に先駆けて第1弾出場者が発表された。

今回はMMORPG「ファイナルファンタジーXIV」のオフィシャルバンドであるTHE PRIMALSが初参加。また、「ウマ娘 プリティーダービー」は通算4度目の出場となることが明らかになったほか、ホロライブに所属する宝鐘マリンさんの初参加も決定した。イベントはABEMA（アベマ）にて全編無料生放送が予定されている。

ABEMA「第8回 ももいろ歌合戦 ～愛の大晦日～」番組概要

放送日程：12月31日14時～19時（終演予定）

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

□ABEMAの放送ページ

【総合司会】

・飯塚悟志（東京03）[7]

【チーム分け】

週末ヒロインももいろクローバーZ

・紅組：百田夏菜子、高城れに

・白組：玉井詩織、佐々木彩夏

【第1弾出場者 （50音順、[ ]内は出場回数）】

・ICEx[初]

・アヤ・シマヅ[初]

・いぎなり東北産[4]

・＝LOVE[3]

・ウマ娘 プリティーダービー[4]

・大江裕[2]

・大仁田厚[3]

・岡田将生[6]

・柏木由紀[初]

・KAZUTA（n.SSign）[初]

・カリスマ[初]

・氣志團[8]

・後藤真希[初]

・THE SUPER FRUIT[2]

・さだまさし[8]

・THE PRIMALS[初]

・サンプラザ中野くん・パッパラー河合（爆風スランプ）[初]

・シカ部（『しかのこのこのここしたんたん』より）[初]

・笑福亭鶴瓶[8]

・私立恵比寿中学[6]

・新内眞衣[2]

・青春応援団 我無沙羅[3]

・CENT(セントチヒロ・チッチ)[2]

・ちぃたん☆[2]

・東京女子流[7]

・怒髪天[初]

・浪江女子発組合[3]

・≠ME[2]

・のん[2]

・BUDDiiS[3]

・花柳糸之社中[8]

・ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-（チュウオウ・ディビジョン 言の葉党）[6] （※1）

・Bimi[初]

・宝鐘マリン[初]

・松崎しげる[7]

・松本明子[8]

・森口博子[8]

・ヤバイTシャツ屋さん[2]

・UNIS[初]

・龍宮城[2]

・渡辺美優紀[初]

※1：ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-（チュウオウ・ディビジョン 言の葉党）からは、東方天 乙統女役・小林ゆうさん、勘解由小路 無花果役・たかはし智秋さん、碧棺 合歓役・山本希望さんの3名が出演予定です。

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