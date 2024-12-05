「FFXIV」のオフィシャルバンドTHE PRIMALSが「第8回 ももいろ歌合戦」に出演決定「ウマ娘 プリティーダービー」やホロライブの宝鐘マリンさんも参加
開催日程：12月31日14時～19時（終演予定）
放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル
「第8回 ももいろ歌合戦」
12月31日に開催予定のイベント「第8回 ももいろ歌合戦 ～愛の大晦日～」における第1弾出場者が発表された。【【ももいろ歌合戦】ももクロ主催の予測不能な歌の祭典が日本武道館で開催！ABEMAにて、ごご2時から5時間の無料生放送！】
「ももいろ歌合戦」はアイドルグループのももいろクローバーZが大晦日に開催するライブイベント。毎年様々なアーティストが出演しており、今年で8回目の開催となる。開催に先駆けて第1弾出場者が発表された。
今回はMMORPG「ファイナルファンタジーXIV」のオフィシャルバンドであるTHE PRIMALSが初参加。また、「ウマ娘 プリティーダービー」は通算4度目の出場となることが明らかになったほか、ホロライブに所属する宝鐘マリンさんの初参加も決定した。イベントはABEMA（アベマ）にて全編無料生放送が予定されている。
ABEMA「第8回 ももいろ歌合戦 ～愛の大晦日～」番組概要
放送日程：12月31日14時～19時（終演予定）
放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル
□ABEMAの放送ページ
【総合司会】
・飯塚悟志（東京03）[7]
【チーム分け】
週末ヒロインももいろクローバーZ
・紅組：百田夏菜子、高城れに
・白組：玉井詩織、佐々木彩夏
【第1弾出場者 （50音順、[ ]内は出場回数）】
・ICEx[初]
・アヤ・シマヅ[初]
・いぎなり東北産[4]
・＝LOVE[3]
・ウマ娘 プリティーダービー[4]
・大江裕[2]
・大仁田厚[3]
・岡田将生[6]
・柏木由紀[初]
・KAZUTA（n.SSign）[初]
・カリスマ[初]
・氣志團[8]
・後藤真希[初]
・THE SUPER FRUIT[2]
・さだまさし[8]
・THE PRIMALS[初]
・サンプラザ中野くん・パッパラー河合（爆風スランプ）[初]
・シカ部（『しかのこのこのここしたんたん』より）[初]
・笑福亭鶴瓶[8]
・私立恵比寿中学[6]
・新内眞衣[2]
・青春応援団 我無沙羅[3]
・CENT(セントチヒロ・チッチ)[2]
・ちぃたん☆[2]
・東京女子流[7]
・怒髪天[初]
・浪江女子発組合[3]
・≠ME[2]
・のん[2]
・BUDDiiS[3]
・花柳糸之社中[8]
・ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-（チュウオウ・ディビジョン 言の葉党）[6] （※1）
・Bimi[初]
・宝鐘マリン[初]
・松崎しげる[7]
・松本明子[8]
・森口博子[8]
・ヤバイTシャツ屋さん[2]
・UNIS[初]
・龍宮城[2]
・渡辺美優紀[初]
※1：ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-（チュウオウ・ディビジョン 言の葉党）からは、東方天 乙統女役・小林ゆうさん、勘解由小路 無花果役・たかはし智秋さん、碧棺 合歓役・山本希望さんの3名が出演予定です。
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