初代PlayStationの発売日は1994年12月3日で、発売から30周年を迎えた2024年にはPlayStation 5のPlayStation30周年記念モデルが発売されたり、「PlayStation 5(PS5)の起動音が初代PlayStationのものになる」というアップデートが配信されたりと多くの取り組みが行われています。また、ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)のプラットフォームビジネスグループCEOを務める西野秀明氏とスタジオビジネスグループCEOを務めるハーマン・ハルスト氏は初代PlayStationの販売30周年を記念した海外メディアのBBCによるインタビューに応じており、ゲーム開発におけるAIの役割などについて語っています。

PlayStation co-CEO spits out a bizarre prediction about the future of AI and gaming-one I pray never happens | PC Gamerhttps://www.pcgamer.com/games/playstation-co-ceo-spits-out-a-bizarre-prediction-about-the-future-of-ai-and-gaming-one-i-pray-never-happens/PlayStation boss says AI will "revolutionise" gaming, but must be balanced with "human touch" | Eurogamer.nethttps://www.eurogamer.net/playstation-boss-says-ai-will-revolutionise-gaming-but-must-be-balanced-with-human-touchSony Teases Future Upgrades for PlayStation Portalhttps://gamerant.com/ps-portal-future-upgrades-new-features-playstation/PS Portal Sales a 'Huge Success,' Device Will Continue to Evolvehttps://www.playstationlifestyle.net/2024/12/04/ps-portal-sales-huge-success-will-continue-to-evolve/近年では、AIの能力が急速に進歩しており、人間の雇用機会が奪われることを懸念する声が挙がっています。また、AIシステムが人間による創造的な活動に取って代わることを危惧する声もあり、2024年7月には俳優ら約16万人で構成される労働組合の映画俳優組合-アメリカテレビラジオ芸術家連盟(SAG-AFTRA)が、企業がAIを用いて俳優の同意なくコンテンツを生成している現状の是正を求めてゲーム部門で働く全ての組合員がストライキを実施しました。俳優らの労働組合・SAG-AFTRAがゲームのAI使用をめぐってストライキ実施を宣言 - GIGAZINEBBCのインタビューに応じたハルスト氏は、「ゲームには2つの需要があるのではないかと思います。1つはAI主導の革新的な体験、もう1つは人間による手作りで思慮深いコンテンツです」「AIの活用と人間味あふれるタッチの維持との間の適切なバランスを取ることが重要です」と述べ、AIがゲームを変えていることを認めつつも、人間の開発者にも未来があることを強調しました。SIEの幹部がAIについて語るのは今回が初めてではなく、PlayStation Productions統括責任者のアサド・キジルバシュ氏は「私は、AIが個々のプレイヤーに合わせてパーソナライズした体験と意味深長なストーリーを生み出していくと考えています。例えば、ゲーム内のNPCがプレイヤーの行動に基づいて対話することが可能になり、よりパーソナルな体験に感じられるようになるでしょう。このようなゲーム体験の進化は、デジタルネイティブで、パーソナライズされたものを好み、より意味のある体験を求めるZ世代やα世代にとって重要なポイントになると思います」と語っています。また、インタビューの中で西野氏は、ソニーが2023年11月に発売した「PlayStation Portal リモートプレーヤー」がPlayStationユーザーの間で予想外に大きな成功をおさめていることを明らかにしました。PlayStation Portal リモートプレーヤーでは、2024年11月に行われたソフトウェアアップデート以降、クラウドを経由することでPS5なしでのゲームプレイが可能になっています。西野氏は「私たちは最近、クラウドを経由したPlayStation Portal リモートプレーヤーでのゲームプレイを可能にしました。私たちは、プレイヤーがゲームをプレイする方法について、常にさまざまな選択肢を模索しています」と語っています。PlayStation Portal リモートプレーヤーのアップデートでPS5なしでもクラウド経由で一部ゲームのプレイが可能に - GIGAZINE