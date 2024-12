ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、大阪市立育和小学校の小学1年生を対象に「アート(芸術)」をテーマとした出張授業を開催。

参加した子どもたちは、真っ白な画用紙を前に、思い思いに自由に絵を描き、笑顔で楽しみながら作品を仕上げていきました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ART HAS NO LIMIT(アート・ハズ・ノー・リミット)出張授業」

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催日:2024年12月2日(月)

会場:大阪市立育和小学校

プログラム: 児童に“私の好きなもの”をテーマにアートを自由創作。2025年2月頃モザイクアートとなり、ひとつの“ドラえもん”アートとして発表予定

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、大阪市立育和小学校にて「ART HAS NO LIMIT(アート・ハズ・ノー・リミット)出張授業」を実施。

未来を担う子どもたちにアートに対して、パークが掲げる「NO LIMIT!(限界を設けない)」精神で、より豊かな創造性を育んでいただきたいと願う気持ちから、授業が開催されることになりました。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

育和小学校の小学1年生・約100名を対象に実施された出張授業の講師は、合同会社ユー・エス・ジェイ エンターテイメント本部のマリッサ・ガーナー氏。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

好きなように描くことの楽しさを伝え、自分ならではの表現、無限のクリエイティビティを発揮してもらう出張授業となりました。

子どもたちに“アート”を通じて発想力を持ち、自分自身の可能性を発見してほしい、との熱意をこめた45分間の授業。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

また今回、“アート”をモチーフとしたストーリーが描かれる、2025年3月7日(金)公開の『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』に際し、初めて“ドラえもん”がユニバーサル・スタジオ・ジャパンのCSRプロジェクトに登場。

創作した子どもたちの作品は“ドラえもん”のモザイクアートとしてひとつのアートとなり、完成作品を2025年2月頃に発表される予定です。

今後は、その他学級や、特別支援学校、小児病棟の院内学級においても本授業をオンラインで展開されます。

出張授業を担当した特別講師 合同会社ユー・エス・ジェイ エンターテイメント本部 マリッサ・ガーナー(アートディレクター)氏コメント

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

“アート”と聞くと、上手く描かないといけないとか、才能がないと出来ない、などと考えてしまう人がいるかもしれませんが、アートには“NO LIMIT”、つまり限界も、制限もありません。

今日の授業では、アートには“正解”や“良し悪し”があるわけでなく、自分自身が自由に楽しむことが大切、ということを特にお伝えしました。

最初は子どもたちも少し緊張していた様子でしたが、時間が経つにつれてどんどんリラックスし、笑顔になってのびのびと作品を描いていく姿が印象的でした。

私自身、幼い頃は自分に自信が持てない子どもでした。

絵を描き始めたときも、こうしてパークで働けるとは思ってもみなかったわけですが、授業を通して伝えたかったもう一つのポイントは、自分の想像を超える未来へ進んでいくこともある、ということ。

だから小さな一歩でも、その一歩を踏み出すことによって、可能性は広がっていく、ということも知ってほしいです。

私の人生にもそんな瞬間があり、自分が感じたことを、無限の可能性を秘めた子どもたちへ伝えていくことによって、少しでもインスピレーションを感じてくれたら嬉しいです。

参加した児童(小学1年生)の感想

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

・「あっという間の時間でとても楽しかった!」

・「また授業を受けたいです!」

・「好きなものを描くことができた!もっと絵を描きたいです。」

・「いろんな色をたくさん使って、楽しく創ることができました。」

大阪市立育和小学校の小学1年生を対象に実施された、「アート(芸術)」をテーマにした出張授業。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが実施した「ART HAS NO LIMIT(アート・ハズ・ノー・リミット)出張授業」の紹介でした。

