東京マルイ、「AKX」に「シグ ザウエル P226レイル」など全4点再販！
【東京マルイ再販情報：11月28日～12月2日分】
東京マルイは、11月28日より12月2日にかけてエアガン全4点を再販した。
エアーハンドガン「S&W PC356 【ハイグレード/ホップアップ】」、ガスブローバック「シグ ザウエル P226レイル」と「ハイキャパ5.1 ゴールドマッチ」、ガスブローバック マシンガン「AKX」の全4点が再販された。
11月28日分
「S&W PC356 【ハイグレード/ホップアップ】」詳細価格：4,950円 全長：215mm 弾丸：6mm BB（0.25g） 動力源：無し（手動） 装弾数：30発
「シグ ザウエル P226レイル」詳細価格：16,280円 全長：196mm 銃身長：97mm 重量：797g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：25＋1発（1発は本体に装填した場合）
「AKX」詳細価格：82,280円 全長：548mm/741mm（ストック展開時） 銃身長：200mm 重量：3,550g 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：35＋1発（1発は本体に装填した場合）
12月2日分
「ハイキャパ5.1 ゴールドマッチ」詳細価格：21,780円 全長：222mm 銃身長：112mm 重量：850g（空のマガジンを装着した場合） 弾丸：6mm BB（0.2～0.25g） 動力源：専用ガス 装弾数：31＋1発（1発は本体に装填した場合）
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