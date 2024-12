【東京マルイ再販情報:11月28日~12月2日分】

東京マルイは、11月28日より12月2日にかけてエアガン全4点を再販した。

エアーハンドガン「S&W PC356 【ハイグレード/ホップアップ】」、ガスブローバック「シグ ザウエル P226レイル」と「ハイキャパ5.1 ゴールドマッチ」、ガスブローバック マシンガン「AKX」の全4点が再販された。

11月28日分

「S&W PC356 【ハイグレード/ホップアップ】」詳細

「シグ ザウエル P226レイル」詳細

「AKX」詳細

12月2日分

「ハイキャパ5.1 ゴールドマッチ」詳細

価格:4,950円 全長:215mm 弾丸:6mm BB(0.25g) 動力源:無し(手動) 装弾数:30発価格:16,280円 全長:196mm 銃身長:97mm 重量:797g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:25+1発(1発は本体に装填した場合)価格:82,280円 全長:548mm/741mm(ストック展開時) 銃身長:200mm 重量:3,550g 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:35+1発(1発は本体に装填した場合)価格:21,780円 全長:222mm 銃身長:112mm 重量:850g(空のマガジンを装着した場合) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:専用ガス 装弾数:31+1発(1発は本体に装填した場合)

