ウォルト・ディズニー・カンパニーは、「イッツ・ア・スモールワールド」の最終節に書き下ろされた歌詞を紹介する感動的なトリビュート動画『ザ・ラスト・バース(“最終節”)』をディズニープラス公式YouTubeチャンネルとディズニープラスで公開!

この映像は、「イッツ・ア・スモールワールド」60周年記念動画として、シャーマン兄弟がディズニーと共に紡いできた音楽の魔法と、その輝かしい功績に深い敬意を込めて制作されたもの。

故リチャード・シャーマンが最後に遺した、心をつなぐ感動の“最終節”を紹介していきます。

ウォルト・ディズニー・カンパニー 日本語版トリビュート動画『ザ・ラスト・バース』公開

ウォルト・ディズニー・カンパニーは、兄弟のロバート・シャーマンと共に「イッツ・ア・スモールワールド」など数々の名曲を世に生み出してきた伝説的ソングライターのリチャード・シャーマンが生前に書き上げた名曲、「イッツ・ア・スモールワールド」の最終節に書き下ろされた歌詞を紹介する感動的なトリビュート動画『ザ・ラスト・バース(“最終節”)』をディズニープラス公式YouTubeチャンネルとディズニープラスで公開しました。

この映像は、「イッツ・ア・スモールワールド」60周年記念動画として、シャーマン兄弟がディズニーと共に紡いできた音楽の魔法と、その輝かしい功績に深い敬意を込めて制作されたものです。

2024年5月に惜しまれつつ逝去したリチャード・シャーマンは、2023年夏、ディズニーへの最後の贈り物として「イッツ・ア・スモールワールド」に5行の新たな歌詞を最終節として加えていました。

映像では、ポップカルチャーにも多大な影響を与えたこの楽曲が、仲間と声を合わせるひととき、踊りに夢中になる瞬間、家族と心温まる思い出を共有する場面、そして携帯電話の着信音としてふと耳にするとき――さまざまな形で私たちの日常に寄り添い、人々の心を優しくつないできた様子が映し出されています。

そしてラストでそんな国境や世代を超え世界中で愛されてきた名曲に乗せてリチャード・シャーマンが最後に託した最終節が、感動的に明かされます。

「イッツ・ア・スモールワールド」最終節:

母なる大地が心をつなぎ

愛の力で人は生きる

広大な美しい土地に

手を取り合って立つと

やっぱり世界は小さい

ロバート・シャーマンとリチャード・シャーマンの兄弟は、アカデミー賞®オリジナル楽曲賞とオリジナル作曲賞を受賞した『メリー・ポピンズ』をはじめ『ジャングル・ブック』や『くまのプーさん/完全保存版』など、世代を超えて愛される数々の作品に彩りを与えてきました。

「イッツ・ア・スモールワールド」は、1964〜1965年のニューヨーク万博で、ユニセフ支援を目的にウォルト・ディズニーが監修したアトラクションのために誕生。

この楽曲は、シンプルなメロディに込められた平和への願いと、世界がひとつにつながるという普遍的なメッセージで多くの人々の心をつかみました。

今でも、世界5か国のディズニーパークで愛され続け、その響きは訪れる人々に笑顔と希望を届けています。

ウォルト・ディズニー・カンパニー最高経営責任者ボブ・アイガーは次のようにコメントしています。

「シャーマン兄弟は、ここ100年で最も愛される音楽を数多く生み出した伝説的なクリエイターで、その影響は世界中の文化に深く根付いています。リチャード・シャーマンが亡くなる前に『イッツ・ア・スモールワールド』の最後の歌詞を朗読してくれた瞬間を忘れることはありません。この特別映像には、彼らの素晴らしい音楽の貢献や思い出、そして世界中の人々が世代を超えて共有し続ける数えきれない記憶を描いています。」

