【セイバー/宮本武蔵（再販）】2025年8月 発送予定予約受付開始：12月5日価格：24,800円

ファット・カンパニーは、フィギュア「セイバー/宮本武蔵」再販分の予約受付を12月5日より開始した。商品の発送は12月5日を予定し、価格は24,800円。

スマホゲーム「Fate/Grand Order」より、セイバーのサーヴァント「宮本武蔵」が再び推参。勇壮さと華やかさを兼ね備えた第三再臨の姿が忠実に再現され、豪奢な模様をふんだんに盛り込んだ着物の帯や刀の鞘、着物の隙間から覗く素肌との対比など、圧倒的な情報密度の一品に仕上がっている。

余裕を感じさせる飄々とした表情をより堪能できるよう、髪パーツはクリア成型となっている。

□グッドスマイルカンパニー「セイバー/宮本武蔵」のページ

「セイバー/宮本武蔵（再販）」商品詳細

2025年8月 発送予定

予約受付開始：12月5日

価格：24,800円

仕様：プラスチック製塗装済み完成品・1/7スケール・専用台座付属

サイズ：全高約260mm

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT