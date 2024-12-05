ファット・カンパニー、「FGO」セイバー/宮本武蔵のフィギュア再販予約を開始第三再臨の姿で再び登場
【セイバー/宮本武蔵（再販）】
2025年8月 発送予定
予約受付開始：12月5日
価格：24,800円
2025年8月 発送予定
2025年8月 発送予定
予約受付開始：12月5日
価格：24,800円
ファット・カンパニーは、フィギュア「セイバー/宮本武蔵」再販分の予約受付を12月5日より開始した。商品の発送は12月5日を予定し、価格は24,800円。
スマホゲーム「Fate/Grand Order」より、セイバーのサーヴァント「宮本武蔵」が再び推参。勇壮さと華やかさを兼ね備えた第三再臨の姿が忠実に再現され、豪奢な模様をふんだんに盛り込んだ着物の帯や刀の鞘、着物の隙間から覗く素肌との対比など、圧倒的な情報密度の一品に仕上がっている。
余裕を感じさせる飄々とした表情をより堪能できるよう、髪パーツはクリア成型となっている。
□グッドスマイルカンパニー「セイバー/宮本武蔵」のページ
「セイバー/宮本武蔵（再販）」商品詳細
2025年8月 発送予定
予約受付開始：12月5日
価格：24,800円
仕様：プラスチック製塗装済み完成品・1/7スケール・専用台座付属
サイズ：全高約260mm
☆予約開始☆- Phat公式 (@Phat_official) December 5, 2024
“Fate/Grand Order”
「セイバー/宮本武蔵」[再販]
⇒https://t.co/NwpaHJ0fDt
豪奢な模様をふんだんに盛り込んだ着物の帯や刀の鞘、着物の隙間から覗く素肌との対比など、圧倒的な情報密度の一品。フィギュアでも天元の花と称されるよう制作された武蔵を是非お迎えください！#FGO pic.twitter.com/VMQ2DugWTA
(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT