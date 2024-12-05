¸µ¥¢¥¤¥É¥ëÊì¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¥ª¡¼¥éÁ´³«¤Î²ÎÉñ´ìÌò¼ÔÂ©»Ò¤È·Ú°æÂô¤Ø ²ÈÂ²¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¥¤¥±¥á¥ó£´¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤´²ÈÂ²¤ªÂ·¤¤¤Îhappy¤Ê¤ª»Ñ¤Ë´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÌò¼ÔÈ¬ÂåÌÜÃæÂ¼¼Ç´å¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°ÅÄ´²»Ò¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç²ÎÉñ´ìÌò¼ÔÂ©»Ò¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡»°ÅÄ¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤¬³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¤è¤¯Íè¤¿·Ú°æÂô¤Ø¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Ëº£²ó¤ÏÂ©»ÒÃ£¤È¡×¡Ö¤á¤ó¤Þ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ú°æÂô¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Â©»Ò¤È°¦¸¤¤á¤ó¤Þ¤È·Ú°æÂôÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡ÉñÂæ¾å¤ÇÌ¥¤»¤ëÊ·°Ïµ¤¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥ª¡¼¥é¤¬Éº¤¦¼¡ÃË¡¦ÃæÂ¼Ê¡Ç·½õ¤È»°ÃË¡¦ÃæÂ¼²ÎÇ·½õ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊ¡Ç·½õ¤Î27ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Æü¤Ë¤Á¤ò¤º¤é¤·¤Æ²ÈÂ²5¿Í¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤¿ÍÍ»Ò¤âÅê¹Æ¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¤¥±¥á¥ó¤ÎÂ©»Ò¤µ¤óÃ£¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿ ¤ªÆó¿Í¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤´²ÈÂ²¤ªÂ·¤¤¤Îhappy¤Ê¤ª»Ñ¤Ë´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö°ì²ÈÂ·¤Ã¤Æ¤Î¤ª½Ë¤¤¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó£´¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£