110万超の投票で決定! 「2024 くるみパン オブ・ザ・イヤー」を発表
カリフォルニア くるみ協会日本代表事務所は12月3日、その年一番人気のくるみパンを決定するコンテスト「2024 くるみパン オブ・ザ・イヤー」の受賞作品を発表した。
コンビニ・スーパーで買える袋パン部門 グランプリ「石窯くるみパン」(タカキベーカリー)
「2024 くるみパン オブ・ザ・イヤー」は、10月3日〜11月3日に開催された「くるみパン総選挙」によって110万を超える消費者からの投票の結果、「コンビニ・スーパーで買える袋パン部門」「街のパン屋さんで買える部門」、今年新設された「パン好きインフルエンサー推薦部門」で上位3商品が決定した。
コンビニ・スーパーで買える袋パン部門のグランプリは、タカキベーカリーの「石窯くるみパン」、金賞は敷島製パン(Pasco)の「しっとりくるみ蒸しパン 2個入」、優秀賞はフジパンの「くるみあんぱん」だった。
街のパン屋さんで買える部門では、投票によって選出された上位10商品を、日本パン技術研究所 山本剛史先生、カリフォルニア くるみ協会、特別審査員の女優・鈴木保奈美さんの3名が試食審査を行った。グランプリは、Boule Beurre Boulangerieの「ピカンテ」、金賞はLA VIGNE AKIKO「クイニーアマン風くるみぱん」、優秀賞はパンのみせアンヌアンネの「三種柑橘のくるみパン」、審査員特別賞は、オーケーの「くるみパン」に決定した。
街のパン屋さんで買える部門 グランプリ 「ピカンテ」(Boule Beurre Boulangerie)
パン好きインフルエンサー推薦部門のグランプリは、麦っ娘(Instagram：@pan_art.museum)さん推薦のPain des Philosophes「ポミエ」、金賞はパンくん(Instagram：@pan.commu)推薦のTOLO PAN TOKYOの「イチゴノワレザン」、優秀賞はパンくん(Instagram：@pan.commu)推薦のLe Ressort「パンオノワ」だった。
パン好きインフルエンサー推薦部門 グランプリ「ポミエ」(Pain des Philosophes)
コンビニ・スーパーで買える袋パン部門 グランプリ「石窯くるみパン」(タカキベーカリー)
「2024 くるみパン オブ・ザ・イヤー」は、10月3日〜11月3日に開催された「くるみパン総選挙」によって110万を超える消費者からの投票の結果、「コンビニ・スーパーで買える袋パン部門」「街のパン屋さんで買える部門」、今年新設された「パン好きインフルエンサー推薦部門」で上位3商品が決定した。
街のパン屋さんで買える部門では、投票によって選出された上位10商品を、日本パン技術研究所 山本剛史先生、カリフォルニア くるみ協会、特別審査員の女優・鈴木保奈美さんの3名が試食審査を行った。グランプリは、Boule Beurre Boulangerieの「ピカンテ」、金賞はLA VIGNE AKIKO「クイニーアマン風くるみぱん」、優秀賞はパンのみせアンヌアンネの「三種柑橘のくるみパン」、審査員特別賞は、オーケーの「くるみパン」に決定した。
街のパン屋さんで買える部門 グランプリ 「ピカンテ」(Boule Beurre Boulangerie)
パン好きインフルエンサー推薦部門のグランプリは、麦っ娘(Instagram：@pan_art.museum)さん推薦のPain des Philosophes「ポミエ」、金賞はパンくん(Instagram：@pan.commu)推薦のTOLO PAN TOKYOの「イチゴノワレザン」、優秀賞はパンくん(Instagram：@pan.commu)推薦のLe Ressort「パンオノワ」だった。
パン好きインフルエンサー推薦部門 グランプリ「ポミエ」(Pain des Philosophes)