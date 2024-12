原因は自分にある。が、12月4日(水)にコンセプトEP『テトラへドロン』をリリース。その発売を記念したリリースイベントを新宿住友ビル 三角広場にて開催し、約2,000人が来場した。今作は全4曲をA面としており、全てが表面として捉えられる四面体≒三角錐のギリシャ語である“テトラへドロン”がタイトル。コンセプチュアルに基づき「支配」「反骨」「愛情」「野望」とそれぞれテーマがつけられた1枚となっている。

リリース情報







コンセプトEP『テトラへドロン』12月4日(水)発売【創造盤】形態:1CD(4曲)+Blu-ray価格:税込6,050円【通常盤】形態:1CD(4曲)価格:税込2,200円【CD収録曲】M1.Operation Ego作詞・作曲・編曲:サツキ/Sound Direction:堀江晶太M2.遊戯的反逆ノススメ作詞:Kiyoki/作曲:B33G, Kiyoki, SARVAL/編曲:B33G, Kiyoki, KoTaRo, SARVALM3.小説ならば作詞:竹縄航太 (tarareba)/作曲・編曲:竹縄航太 (tarareba), 岩野亨 (tarareba)M4.Go to the Moon作詞・作曲・編曲:久下真音【Blu-ray収録内容】げんじぶのおっきい夢ちっちゃい夢かなえたろかスペシャル in 沖縄沖縄滞在中のげんじぶに密着した豪華63分収録のBlu-ray特典:パッケージの仕掛けを解いた先にさらに特別なゲンジブ観測所未公開限定映像も