Eggs ’n Thingsから、2025年の福袋「LUCKY BAG 2025」が数量限定で登場。

爽やかなブルーの「ハワイアントートバッグ」の中に「ハワイアンポーチ」や「マグカップ」、人気メニュー3種をお得に楽しめる8,000円相当の「ミールチケット」が入っています☆

Eggs ’n Things「LUCKY BAG 2025」

店頭販売期間:2025年1月1日(水)〜なくなり次第終了

※店舗によって年始休業日の関係上、発売開始日が異なる場合があります

価格:7,700円(税込)

内容:ハワイアントートバッグ/ハワイアンポーチ/マグカップ/ミールチケット3種(ソフトドリンク付き)/お菓子

※ミールチケットの有効期間は2025年1月10日(金)〜6月30日(月)まで

※一会計で複数枚の利用可能、テイクアウトでの利用可能

販売店舗:Eggs ’n ThingsとEggs ’n Things Coffee国内全店舗

2025年1月1日より、Eggs ’n ThingsとEggs ’n Things Coffee国内全店舗にて「LUCKY BAG 2025」を数量限定で販売。

日常で活躍する実用的なグッズがそろう、Eggs ’n Thingsのこだわりが詰まった2025年の福袋です!

爽やかなブルーの「ハワイアントートバッグ」の中には、アロハ柄がかわいい「ハワイアンポーチ」やレトロなロゴの「マグカップ」に加えて、お得なミールチケットもセット。

人気メニュー3種(ソフトドリンク付き)が楽しめる8,000円相当(最大・税込)のチケットで、2025年もEggs ’n Thingsで素敵な1年を過ごせそうです☆

オンライン先行販売

オンライン先行販売受付期間:2024年12月9日(月)12:00〜なくなり次第終了

※数に限りがあり、規定数に到達次第、受付終了

※オンライン先行販売では「店頭受け取り」を選べません

※1配送先につき、別途送料一律1,100円(税込)がかかります

※注文の商品は2025年1月1日(水)以降に順次お届け

※1人5個まで購入可能

※支払いはクレジットカードのみ、決済は受付日

2024年12月9日12時より、オンライン先行販売の受付をスタート。

発売に合わせて店頭まで買いに行けない人もラッキーバッグを購入できます!

ハワイアントートバッグの中に、普段使いできるグッズとお得なミールチケットが詰まった2025年の福袋。

Eggs ’n Thingsの「LUCKY BAG 2025」は、2025年1月より店頭販売されます!

