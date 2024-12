グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」から、見た目も美味しさも“驚きづくし”なクッキーサンド「東京ばな奈ワンダーショコラ」が新登場。

ワクワクが止まらない3つのワンダーポイントで、味わいも食感も相性抜群に仕上げられています☆

東京ばな奈ワールド「東京ばな奈ワンダーショコラ」

発売日:2024年12月11日(水)

価格:12枚入 1,188円(税込)、16枚入 1,512円(税込)、24枚入 2,268円(税込)

販売店舗:

・東京ばな奈スタジオ 1F-STUDIO 大丸東京店

・JR東京駅 HANAGATAYA グランスタ東京中央通路店

・羽田空港第1ターミナル 特選洋菓子館

通販:

・公式オンラインショップ「パクとモグ」2024年12月9日(月)10:00〜受付開始

・パクとモグ スイーツショップ 楽天市場店 2024年12月10日(火)10:00〜受付開始

※ほか、一部姉妹店でも販売する場合があります

※店舗により取り扱いの入り数が異なる場合があります

グレープストーン公式オンラインショップ「パクとモグ」はこちら

「東京ばな奈ワールド」の新スイーツとして「東京ばな奈ワンダーショコラ」が登場。

ここにしかないワンダーづくしのクッキーサンドが、新たに発売されます。

東京ばな奈オリジナルのミルキーなバナナショコラを、味わいも食感も相性抜群で作り上げたラングドシャクッキーでサンドした「東京ばな奈ワンダーショコラ」

見た目も美味しさも、驚くほどこだわっており、ワクワクが止まらない3つのワンダーポイントとともにじっくり味わいたい新スイーツです☆

ワンダーポイント1:美味しそう!

「東京ばな奈ワンダーショコラ」1つ目のワンダーポイントは「美味しそう!」

思いっきりはみ出した、くちどけなめらかなミルキーバナナショコラはインパクト大。

口にすると、東京ばな奈をイメージした、やさしいバナナの味わいが広がります。

ワンダーポイント2:見たことない!

ワンダーポイント2つ目は「見たことない!」

他にはない東京ばな奈型のラングドシャクッキーは、サクサク軽やかに香ばしく焼き上げて、食感も楽しい仕上がりです☆

ワンダーポイント3:かわいい!

ワンダーポイントの3つ目は「かわいい!」

東京ばな奈の模様をビビッドなイエローによってシンボリックに描いた、東京みやげ印がポイントです!

ワクワクする3つのワンダーポイントが詰まった、ワンダーづくしのクッキーサンド。

東京ばな奈ワールドの「東京ばな奈ワンダーショコラ」は、2024年12月11日より発売です☆

