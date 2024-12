ENHYPEN『FNS歌謡祭』でUSJの人気キャラクターたちと「Polaroid Love」をスペシャルパフォーマンス

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■ENHYPEN、TikTokチャレンジで話題となった「Polaroid Love」を日本のTV初披露!

ENHYPENが、12月4日に放送されたフジテレビ系列の音楽特番『2024FNS歌謡祭』第1夜に出演し、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(以下、USJ)で「Polaroid Love」スペシャルステージを披露した。

2年連続で『FNS歌謡祭』に出演したENHYPENは今回、クリスマスシーズンの雰囲気に彩られたUSJにミニオン、スヌーピー、エルモ、ハローキティなどの人気キャラクターたちと登場。肩を組んだり目を合わせたりしながら、この日のために用意された特別な振り付けを人気キャラクターたちと一緒に踊り、きらびやかな空間にあたたかさを加えた。さらに、ポラロイドカメラを活用した演出が楽曲の魅力をより高めた。

「Polaroid Love」は、2022年にリリースされた1st Studio Repackage Album『DIMENSION : ANSWER』に収録されたポップなR&Bナンバー。愛という感情に慣れた少年たちがポラロイド写真を見て、新鮮さや特別さを感じるストーリーが込められている。

同曲はTikTokチャレンジで話題となり、「The Playlist:Top Tracks of 2022」では韓国2位にランクインし、ファンの間でも人気が高い。ENHYPENは普段のダークファンタジーなコンセプトとは異なる甘い雰囲気の楽曲をUSJで人気キャラクターたちと披露し、日本のテレビ番組初披露にふさわしい特別なステージで存在感を発揮した。

ENHYPENはこの1年を通して幅広い音楽性を見せた。ENHYPENならではの“ダークファンタジー”コンセプトを基盤としつつも、7月にリリースした2nd studio Album『ROMANCE : UNTOLD』では甘さたっぷりの姿を見せ、初動ダブルミリオンセラーを記録したのに加え、米ビルボードが発表した最新チャート(12月7日付)では通算14週チャートインするなどロングヒットを記録している。また、11月にリリースした2nd Studio Repackage Album『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』では初めて挑戦するジャンルの新曲を収録し、歴代K-POPリパッケージ最多初動販売量新記録を打ち立てるなど、キャリアハイを更新し続けている。

ENHYPENは現在、ワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’』を通してK-POPボーイグループの中でデビューから最速での日本3都市ドームツアーを開催中。2025年4月にはアメリカ最大規模の音楽フェスティバル『Coachella Valley Music and Arts Festival』に出演が決定し、グローバルな躍進を続けていく。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

リリース情報

2024.11.19 ON SALE

ALBUM『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』

韓国発売日:11月11日

2024.11.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「No Doubt(Japanese Ver.)」

2024.11.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「XO(Only If You Say Yes)(Japanese Ver.)」

ENHYPEN OFFICIAL SITE

https://enhypen-jp.weverse.io/