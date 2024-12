BE:FIRST、TVアニメ『ONE PIECE』 ED曲「Sailing」を含む両A面シングルのリリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■三山凌輝主演映画『誰よりもつよく抱きしめて』主題歌と、LEOのソロ曲も収録!

BE:FIRSTが、2025年2月5日に両A面シングル「タイトル未定 / Sailing」をリリースすることが決定した。

シングルとしては前作「Masterplan」から約10ヵ月ぶりのリリースとなる今作は、未発表曲「タイトル未定」とTVアニメ「SPECIAL EDITED VERSION 『ONE PIECE』 魚人島編」エンディング主題歌「Sailing」の2曲を収録。

さらに、RYOKIが俳優・三山凌輝として主演を務める2025年2月7日公開予定の映画『誰よりもつよく抱きしめて』主題歌「誰よりも」や、BE:FIRSTメンバーのソロ企画『One of the BE:ST』の第2弾として『BMSG FES’24』でも披露されたLEOによるソロ曲「I just wanna be myself ~One of the BE:ST-02 LEO~」の計4曲が収録される。

MV盤には、「タイトル未定」「Sailing」のMVと撮影の舞台裏を収めたBehind The Scenes映像を収録。

LIVE盤には、8月18日に開催された『SUMMER SONIC 2024』の模様を完全収録。デビュー3年目にしてMOUNTAIN STAGEのトリを飾った約1時間のパフォーマンスを堪能できる。

BMSG MUSIC SHOP限定盤はMV盤・LIVE盤の映像に加え、「Guilty」のSpecial Dance Performance映像と未公開のBehind The Scenes映像を収録した豪華内容。

さらに「ワンピースアニメ盤」も発売され、あらたに書き下ろされた限定のワンピースのジャケット写真となる。

オリジナルグッズのマルチポーチが付属されるBMSG MUSIC SHOP限定のバンドル商品や、ニューシングルのリリースを記念したオリジナルグッズの販売もBMSG SHOPにて予定している。

リリース情報

2024.11.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Sailing」

2025.02.05 ON SALE

SINGLE「タイトル未定 / Sailing」

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/