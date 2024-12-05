・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６８．５４ドル（－１．４０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２６７６．２ドル（＋８．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３１５０．５セント（＋４２．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３８．００セント（＋１．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２２．００セント（－１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９８３．７５セント（－８．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２８５．３５（－０．６３）

出所：MINKABU PRESS