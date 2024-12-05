４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６８．５４ドル（－１．４０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６７６．２ドル（＋８．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１５０．５セント（＋４２．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３８．００セント（＋１．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２２．００セント（－１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８３．７５セント（－８．００セント）
・ＣＲＢ指数
２８５．３５（－０．６３）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６８．５４ドル（－１．４０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６７６．２ドル（＋８．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１５０．５セント（＋４２．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３８．００セント（＋１．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２２．００セント（－１．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９８３．７５セント（－８．００セント）
・ＣＲＢ指数
２８５．３５（－０．６３）
出所：MINKABU PRESS