多くの日本人は知らない…世界に通用する英語力は、じつは「中学校レベル」のたった100語で手に入る

英語が必要と感じる瞬間は、仕事、旅行、SNSと、私たちの生活にあふれています。しかし、いざ英語を話そうとすると、なかなか言いたいことが出てこない……。そもそも英語を話せるようになるには、多くの単語を覚える必要があると思っている方も少なくないのではないでしょうか?

実は、世界で通用する英語力を手に入れるためには、膨大な単語は必須ではありません。中学校で習うレベルのたった100語で、十分にあなたの意思を伝えることができます。本記事では、中学レベルの100語で十分な理由と、効果的な英会話学習方法について紹介します。

「たった100語で十分」だと言える理由

私はいま国内の某企業に勤める会社員で、海外部門を担当しています。ほぼ毎日、英語ネイティブ・英語を母語としない非ネイティブの担当者たちと、オンラインや対面で商談をしています。

もちろん話す言葉は、すべて英語。いわゆる「英語で働いている」日本人ビジネスマンのひとりです。

グローバルに仕事をしたり、海外へ旅行をしたりするうちに、明確に気づきました。

世界で活躍して英語を話す人は皆、英単語の語彙量が多いのではなく、シンプルで少ない単語を使いこなし、伝えたいことを伝えるのが上手い。

簡単な単語でも、自信を持って英語を使いこなす方法を、ぜひ一緒に学びましょう。

それにしても、なぜ、たった100語で世界に通用する英語力が得られるのでしょうか?

英語ネイティブ・非ネイティブたちの日常生活やビジネスの会話の中には、シンプルな単語が数多く使われているからです。

そして、その多くが中学校で習うような簡単な語彙です。

例えば、「have(持つ)」「put(置く)」「get(手にいれる)」などの基本単語があれば、十分に意思を伝えられます。

コミュニケーションにおいて重要なのは「豊富な語彙量」よりも「伝えたいことをわかりやすく伝える力」です。

シンプルな単語を使うことで誤解が生まれにくく、多様な国籍の人々と円滑にコミュニケーションを取る際にも役立ちます。

少ない語彙でも幅広い表現ができる

もう一つの理由は、「多義語」を駆使するからです。

英語には、一つの単語に複数の意味を持つ多義語が多く、少ない語彙でも幅広い表現が可能です。

例えば、「have」は「持つ」という意味だけでなく、「直面する」「経験する」など、文脈によってさまざまな意味で使われますので、次のように表現できます。

・You have a tough decision to cut the budget.

(予算を削減するという難しい決断に直面しています。)

・I had a great opportunity to work on a big project.

(大きなプロジェクトに取り組む素晴らしい機会を経験しました。)

同様に「take」や「make」も、組み合わせや使い方によって違った意味を持ち、幅広い会話に応用できます。

これらの多義語をうまく使いこなせれば、難しい単語を覚えずに、十分に意思を伝える力が身につきます。

効率的な語彙習得で、実践で「使える」英語を話せるようになり、国際的なコミュニケーションも不自由なくこなせるようになるのです(会話で使える実践的な語彙については、私の著書『世界の非ネイティブエリートはたった100語で話している』もよかったら参考にしてください)。

効率的にスピーキング力を伸ばす方法

では、どのように世界で通用する英語を身につけていくのでしょうか。

英会話の学習において、「瞬間英作文」「ChatGPT」「オンライン英会話」を組み合わせることで、効率的にスピーキング力を伸ばす方法を紹介します。

まずは、瞬間英作文で英語を話す基礎力を固め、瞬発力を鍛えます。瞬間英作文は、短い日本語文を英語に瞬間的に変換するトレーニングで、表現力の向上に最適です。

学習時のポイントは、基本単語が持つ複数の意味を理解することとネイティブの音源を聴き、発音を真似ることです。

また、正確性よりもスピード感を意識して取り組み、時制や文法が間違っていないか確認することも大切です。

そして、間違えた箇所を中心に復習する時間を確保し、繰り返し行うことで、英語を話す土台をしっかり作れます。

続いて、ChatGPTで実践的な会話練習をします。ChatGPTを活用することで、いつでもどこでも自分のペースでAIと実践的な会話練習ができます。

例えば、特定のシチュエーション(旅行、ビジネス会議など)を設定してAIとロールプレイを行うことで、実践的な英会話力を磨けます。

また、多義語を使った文章を自分で英作文して、AIに添削してもらい、音読を行うことで多義語の使いこなし方を身につけるのに効果的です。

文法的にわかりにくいなど解説してほしいところなどは、すぐにAIに質問できるのも、大きなメリットとなります。

オンライン英会話でアウトプットを強化

最後に、オンライン英会話でアウトプットを強化します。

オンライン英会話は、瞬間英作文やChatGPTで練習した内容を実践で試すのによい機会です。実際の講師とのレッスンやフリートークを通じて、学んできた表現を試し、フィードバックをもらいながら実力を確認できます。

また、発音やイントネーションの改善、会話のリズム感など、実際に人と話すことでしか学べないスキルも磨かれます。

これらの学習方法で、基礎力から実践力までバランスよく鍛えることができ、効果的に英語を身につけることができます。

* * *

いかがでしたでしょうか?

英語が話せるようになるためには、「高度な単語を大量に覚えなくちゃいけない」とか「ひたすら量をこなさないと身につかない」と、英語学習者の多くの方が、誤解されているように思われます。

もちろん時間と手間をかけるのは悪いことではありませんが、英語学習のハードルを、自分で上げている方が、目立ちます。

英語の基本単語さえ押さえておけば、難しい語彙を使わなくても、日常会話や旅行、ビジネスシーンでもスムーズにコミュニケーションが取れるものです。

本記事で紹介した学習法や、著書『世界の非ネイティブエリートはたった100語で話している』も参考に、今日から英語学習を始めてみましょう。

