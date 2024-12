¡Ö½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×LADY GO CUP¤¬³«ºÅ¡ª

KDDI株式会社はライフイベントと女子プロゴルファーのキャリアの両立による働く女性活躍推進を掲げているLADY GOの趣旨に賛同し、「KDDI LADY GO CUP in スターツ笠間ゴルフ倶楽部」に協賛することを発表しました。

有村智恵らが発足!「若手プロが道標となる大会を目指し…」

LADY GOは「⼥性の活躍を場を広げ、⼥⼦ゴルファーの魅⼒を広くファンの皆さまへ届けたい」の想いから、プロゴルファーの有村智恵と原江里菜が発足。女子プロゴルフミドルトーナメント“LADY GO CUP”の主催および運営を行っており、「KDDI LADY GO CUP in スターツ笠間ゴルフ倶楽部」の開催は昨年度に続く2度目の開催となります。

発起人である原江里菜を始めとした30~45歳の選手たちが出場し、若手プロの道標となる大会を目指しているとのこと。

今大会は12月7日(土)に無観客で開催となっているものの、BSジャパンネクストにて生放送を予定しているため、大会の様子がリアルタイムで楽しめます。

いかがでしたか? 今後も女子ゴルファーの活躍に期待が高まります。

LADY GO

●公式HP/https://ladygo.golf/

●公式Instagram/ladygo.golf

●公式Youtubeチャンネル/@ladygogolf5808