＜朝鮮日報＞野党６党、大統領の弾劾訴追案提出…早ければ６日に採決



＜東亜日報＞野党６党「内乱罪」で尹大統領の弾劾訴追案提出…与党は「反対」の方針決定



＜中央日報＞大統領の弾劾訴追案提出…与党、反対の方針決定



＜ハンギョレ＞「尹大統領は退陣を」全国でろうそく集会…野党６党、弾劾訴追案提出



＜京郷新聞＞社説：反憲法的「自主クーデター」、尹大統領は退陣せよ



＜毎日経済＞野党、尹大統領の弾劾訴追案提出…韓国は荒波の中へ



＜韓国経済＞野党、尹大統領の弾劾訴追案提出…与党、内閣総辞職を要求

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