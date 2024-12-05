５日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：３０ 豪・貿易収支

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１６：００ 独・製造業新規受注

１６：４５ 仏・鉱工業生産

１８：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

１９：００ ユーロ・小売売上高

２１：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２２：３０ 米・貿易収支

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

※タイ市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：積水ハウス<1928>，ナ・デックス<7435>



出所：MINKABU PRESS