５日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０ 豪・貿易収支
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１６：００ 独・製造業新規受注
１６：４５ 仏・鉱工業生産
１８：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
１９：００ ユーロ・小売売上高
２１：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２２：３０ 米・貿易収支
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
※タイ市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：積水ハウス<1928>，ナ・デックス<7435>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０ 豪・貿易収支
１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札
１６：００ 独・製造業新規受注
１６：４５ 仏・鉱工業生産
１８：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
１９：００ ユーロ・小売売上高
２１：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２２：３０ 米・貿易収支
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
※タイ市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：積水ハウス<1928>，ナ・デックス<7435>
出所：MINKABU PRESS