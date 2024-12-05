５日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０　豪・貿易収支
１０：３０　日・３０年物利付国債の入札
１６：００　独・製造業新規受注
１６：４５　仏・鉱工業生産
１８：３０　英・建設業購買担当者景気指数
１９：００　ユーロ・小売売上高
２１：３０　米・チャレンジャー人員削減数
２２：３０　米・貿易収支
２２：３０　米・新規失業保険申請件数
２２：３０　米・失業保険継続受給者数
※タイ市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：積水ハウス<1928>，ナ・デックス<7435>

出所：MINKABU PRESS