本日の予定【発言・イベント】
8:00 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、PBSインタビュー応じる
10:30 中村日銀審議委員、金融経済懇談会で挨拶
12:35 日本30年債入札（9000億円程度）
14:30 中村日銀審議委員、金融経済懇談会で会見
18:30 英DMPインフレ調査（11月）
19:00 ブイチッチ・クロアチア連銀総裁、イベント出席
6日2:00 グリーン英中銀委員、FT主催イベント出席
2:15 バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
石油輸出国機構（OPEC）プラス閣僚級会合
欧州安全保障協力機構（OSCE）閣僚級会合（6日まで）
※予定は変更することがあります
10:30 中村日銀審議委員、金融経済懇談会で挨拶
12:35 日本30年債入札（9000億円程度）
14:30 中村日銀審議委員、金融経済懇談会で会見
18:30 英DMPインフレ調査（11月）
19:00 ブイチッチ・クロアチア連銀総裁、イベント出席
6日2:00 グリーン英中銀委員、FT主催イベント出席
2:15 バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
石油輸出国機構（OPEC）プラス閣僚級会合
欧州安全保障協力機構（OSCE）閣僚級会合（6日まで）
※予定は変更することがあります