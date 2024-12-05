【ラ・リーガ第19節】(サン・マメス)

ビルバオ 2-1(前半0-0)R・マドリー

<得点者>

[ビ]アレックス・ベレンゲル(53分)、ゴルカ・グルセタ(80分)

[R]ジュード・ベリンガム(78分)

<警告>

[ビ]フレン・アギレサバラ(67分)、イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ(74分)、ゴルカ・グルセタ(90分+3)

[R]オーレリアン・チュアメニ(70分)、ルーカス・バスケス(72分)、ジュード・ベリンガム(90分+1)

観衆:51,364人

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