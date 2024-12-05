ビルバオvsR・マドリー 試合記録
【ラ・リーガ第19節】(サン・マメス)
ビルバオ 2-1(前半0-0)R・マドリー
<得点者>
[ビ]アレックス・ベレンゲル(53分)、ゴルカ・グルセタ(80分)
[R]ジュード・ベリンガム(78分)
<警告>
[ビ]フレン・アギレサバラ(67分)、イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ(74分)、ゴルカ・グルセタ(90分+3)
[R]オーレリアン・チュアメニ(70分)、ルーカス・バスケス(72分)、ジュード・ベリンガム(90分+1)
観衆:51,364人
└首位バルサを追うレアル、敵地でビルバオに敗北…PK失敗のムバッペに指揮官「彼は悲しみ、がっかりしているが…」
ビルバオ 2-1(前半0-0)R・マドリー
<得点者>
[ビ]アレックス・ベレンゲル(53分)、ゴルカ・グルセタ(80分)
[R]ジュード・ベリンガム(78分)
<警告>
[ビ]フレン・アギレサバラ(67分)、イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ(74分)、ゴルカ・グルセタ(90分+3)
[R]オーレリアン・チュアメニ(70分)、ルーカス・バスケス(72分)、ジュード・ベリンガム(90分+1)
観衆:51,364人
└首位バルサを追うレアル、敵地でビルバオに敗北…PK失敗のムバッペに指揮官「彼は悲しみ、がっかりしているが…」