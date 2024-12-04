「ポロ ラルフ ローレン」がヤンキース、ニューエラとトリプルコラボ キャップ3色を発売
「ポロ ラルフ ローレン（Polo Ralph Lauren）」が、メジャーリーグベースボール（MLB）のニューヨーク・ヤンキース、「ニューエラ（New Era®）」とのトリプルコラボレーションキャップを12月6日に発売する。フルラインナップをラルフ ローレン 表参道で展開し、一部カラー（ブラックとネイビー）をポロ ウィメンズ ショップ、ポロ ラルフ ローレン レイヤード 久屋大通公園、ポロ ラルフ ローレン 心斎橋、ポロ ラルフ ローレン 伊勢丹新宿店 メンズ館、ポロ ラルフ ローレン 阪急梅田、公式オンラインストアで取り扱う。
◾️ラルフ ローレン 表参道
同コラボでは、ブラック、ネイビー、レッドの全3型を展開。ヤンキースとニューエラのロゴのほか、ラルフ ローレンの刺繍をサイン風にあしらった。価格はブラックとネイビーが1万8700円、レッドが2万3100円。
ラルフ ローレンは今年、MLBと再びパートナーシップを締結。10月にはホリデーシーズンの注目アイテムとして、ヤンキースとのカプセルコレクションを発売した。
◾️ラルフ ローレン 表参道
所在地：東京都渋谷区神宮前4-25-15
営業時間：11:00〜20:00
定休日：不定休
◾️ラルフローレン：公式オンラインストア