左上：ブラック（1万8700円）、右上：ネイビー（1万8700円）、中央下：レッド（2万3100円）

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　「ポロ ラルフ ローレン（Polo Ralph Lauren）」が、メジャーリーグベースボール（MLB）のニューヨーク・ヤンキース、「ニューエラ（New Era®）」とのトリプルコラボレーションキャップを12月6日に発売する。フルラインナップをラルフ ローレン 表参道で展開し、一部カラー（ブラックとネイビー）をポロ ウィメンズ ショップ、ポロ ラルフ ローレン レイヤード 久屋大通公園、ポロ ラルフ ローレン 心斎橋、ポロ ラルフ ローレン 伊勢丹新宿店 メンズ館、ポロ ラルフ ローレン 阪急梅田、公式オンラインストアで取り扱う。

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　同コラボでは、ブラック、ネイビー、レッドの全3型を展開。ヤンキースとニューエラのロゴのほか、ラルフ ローレンの刺繍をサイン風にあしらった。価格はブラックとネイビーが1万8700円、レッドが2万3100円。

　ラルフ ローレンは今年、MLBと再びパートナーシップを締結。10月にはホリデーシーズンの注目アイテムとして、ヤンキースとのカプセルコレクションを発売した。

◾️ラルフ ローレン 表参道
所在地：東京都渋谷区神宮前4-25-15
営業時間：11:00〜20:00
定休日：不定休

◾️ラルフローレン：公式オンラインストア