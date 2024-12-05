日経225先物テクニカルポイント（5日夜間取引終了時点）
5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比360円高の3万9630円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40313.24円 ボリンジャーバンド3σ
39796.03円 ボリンジャーバンド2σ
39630.00円 5日夜間取引終値
39278.81円 ボリンジャーバンド1σ
39276.39円 4日日経平均株価現物終値
38938.00円 5日移動平均
38910.00円 一目均衡表・基準線
38761.60円 25日移動平均
38710.00円 一目均衡表・転換線
38657.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38651.15円 200日移動平均
38323.20円 75日移動平均
38244.39円 ボリンジャーバンド-1σ
37727.17円 ボリンジャーバンド2σ
37710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37209.96円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40313.24円 ボリンジャーバンド3σ
39796.03円 ボリンジャーバンド2σ
39630.00円 5日夜間取引終値
39278.81円 ボリンジャーバンド1σ
39276.39円 4日日経平均株価現物終値
38938.00円 5日移動平均
38910.00円 一目均衡表・基準線
38761.60円 25日移動平均
38710.00円 一目均衡表・転換線
38657.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38651.15円 200日移動平均
38323.20円 75日移動平均
38244.39円 ボリンジャーバンド-1σ
37727.17円 ボリンジャーバンド2σ
37710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37209.96円 ボリンジャーバンド3σ
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