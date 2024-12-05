　5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比360円高の3万9630円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40313.24円　　ボリンジャーバンド3σ
39796.03円　　ボリンジャーバンド2σ
39630.00円　　5日夜間取引終値
39278.81円　　ボリンジャーバンド1σ
39276.39円　　4日日経平均株価現物終値
38938.00円　　5日移動平均
38910.00円　　一目均衡表・基準線
38761.60円　　25日移動平均
38710.00円　　一目均衡表・転換線
38657.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38651.15円　　200日移動平均
38323.20円　　75日移動平均
38244.39円　　ボリンジャーバンド-1σ
37727.17円　　ボリンジャーバンド2σ
37710.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37209.96円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース