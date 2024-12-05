【プレミアリーグ第14節】(セント メリーズ スタジアム)

サウサンプトン 1-5(前半1-3)チェルシー

<得点者>

[サ]ジョー・アリボ(11分)

[チ]アクセル・ディサシ(7分)、クリストファー・エンクンク(17分)、ノニ・マドゥエケ(34分)、コール・パーマー(76分)、ジェイドン・サンチョ(87分)

<退場>

[サ]ジャック・スティーブンス(39分)

<警告>

[サ]アダム・アームストロング(47分)

観衆:31,193人

チェルシーが大量5発で3連勝! 最下位サウサンプトンは4試合ぶり白星ならず、菅原由勢は途中出場