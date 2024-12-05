サウサンプトンvsチェルシー 試合記録
【プレミアリーグ第14節】(セント メリーズ スタジアム)
サウサンプトン 1-5(前半1-3)チェルシー
<得点者>
[サ]ジョー・アリボ(11分)
[チ]アクセル・ディサシ(7分)、クリストファー・エンクンク(17分)、ノニ・マドゥエケ(34分)、コール・パーマー(76分)、ジェイドン・サンチョ(87分)
<退場>
[サ]ジャック・スティーブンス(39分)
<警告>
[サ]アダム・アームストロング(47分)
観衆:31,193人
└チェルシーが大量5発で3連勝! 最下位サウサンプトンは4試合ぶり白星ならず、菅原由勢は途中出場
サウサンプトン 1-5(前半1-3)チェルシー
<得点者>
[サ]ジョー・アリボ(11分)
[チ]アクセル・ディサシ(7分)、クリストファー・エンクンク(17分)、ノニ・マドゥエケ(34分)、コール・パーマー(76分)、ジェイドン・サンチョ(87分)
<退場>
[サ]ジャック・スティーブンス(39分)
<警告>
[サ]アダム・アームストロング(47分)
観衆:31,193人
└チェルシーが大量5発で3連勝! 最下位サウサンプトンは4試合ぶり白星ならず、菅原由勢は途中出場