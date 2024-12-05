ニューカッスルvsリバプール 試合記録
【プレミアリーグ第14節】(セント ジェームズ パーク)
ニューカッスル 3-3(前半1-0)リバプール
<得点者>
[ニ]アレクサンデル・イサク(35分)、アンソニー・ゴードン(62分)、ファビアン・シェア(90分)
[リ]カーティス・ジョーンズ(50分)、モハメド・サラー2(68分、83分)
<警告>
[ニ]サンドロ・トナーリ(58分)、ニック・ポープ(90分+6)
[リ]アレクシス・マック・アリスター(20分)、ジャレル・クアンサー(42分)、ライアン・フラーフェンベルフ(45分)、トレント・アレクサンダー・アーノルド(69分)、ダルウィン・ヌニェス(71分)
観衆:52,237人
└サラーが得点ランク単独首位の逆転2発も…首位独走リバプール、ニューカッスルに土壇場同点被弾で連勝ストップ
ニューカッスル 3-3(前半1-0)リバプール
<得点者>
[ニ]アレクサンデル・イサク(35分)、アンソニー・ゴードン(62分)、ファビアン・シェア(90分)
[リ]カーティス・ジョーンズ(50分)、モハメド・サラー2(68分、83分)
<警告>
[ニ]サンドロ・トナーリ(58分)、ニック・ポープ(90分+6)
[リ]アレクシス・マック・アリスター(20分)、ジャレル・クアンサー(42分)、ライアン・フラーフェンベルフ(45分)、トレント・アレクサンダー・アーノルド(69分)、ダルウィン・ヌニェス(71分)
観衆:52,237人
└サラーが得点ランク単独首位の逆転2発も…首位独走リバプール、ニューカッスルに土壇場同点被弾で連勝ストップ