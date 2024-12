ここ数年、スマートフォンに搭載されるバッテリーは大容量化していく傾向があります。iPhone 16 Pro Maxは4685mAh、Galaxy S24 Ultraは4855mAh、Google Pixel 9 Pro XLは5060mAhといった具合です。

そんななか、中国のRealmeの次期フラッグシップ機「Realme GT8 Pro」らしきモデルが、最大8000mAhの大容量バッテリーをテストしていると噂されています。

WeiboユーザーのDigital Chat Station(数码闲聊站)氏は、Realmeが次期フラッグシップ機において次の3つの構成を検討中だと述べています。同氏は、未発表のiPhoneやAndroidデバイスについて正確な情報を発信することで知られています。

7000mAhのバッテリーに120Wの高速充電を搭載し、42分でフル充電が可能 7500mAhのバッテリーに100Wの高速充電を搭載し、55分でフル充電が可能 8000mAhのバッテリーに80Wの高速充電を搭載し、70分でフル充電が可能

今のところ最大級のバッテリーと充電速度を誇るスマホは、6000mAh/80Wの高速充電に対応したOnePlus 13でしょう。iPhone 16 Proモデルは26〜27W、Galaxy S24 Ultraは最大45W、Pixel Pro XLは最大37Wに過ぎません。

2024年初め、Realmeは320Wの超高速充電技術を発表。スマホを5分以内にフル充電できると主張していましたが、確かに大容量化に伴い高速充電の必要性は増していると言えそうです。

Wondering how the 320W SuperSonic Charge achieves lightning-fast speeds? Check out this poster for an inside look at the groundbreaking technology! #realme828Fanfest #320WFastestCharge pic.twitter.com/lLKgrrfXl1

— realme Global (@realmeglobal) August 14, 2024