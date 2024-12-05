¡Ú¥«¥Ú¥é£Ó¡Û¥Á¥«¥Ã¥Ñ¿´¿È½¼¼Â¡¡ÃæÃÝ»Õ¡Ö¤À¤¤¤ÖÂç¿Í¤Ë¡£¾õÂÖ¤ËÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¡Ö¥«¥Ú¥é£Ó¡¦£Ç£³¡×¡Ê£¸Æü¡¢Ãæ»³¡Ë
¡¡·ªÅìºäÏ©¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Á¥«¥Ã¥Ñ¤Ï£´Æü¡¢Ã±Áö¤Ç¥ê¥º¥àÎÉ¤¯¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢£´£Æ£µ£²ÉÃ£²¡Ý£³£¹ÉÃ£°¡Ý£±£³ÉÃ£²¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¸«ÆÏ¤±¤¿ÃæÃÝ»Õ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£Á°È¾¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤À¤¤¤ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾õÂÖ¤ËÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½ÐÍè¤ÎÎÉ¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¥¹¥×¥ê¥ó¥È£Ã¡ÝÅìµþÇÖ¤Ç¸ÅÇÏ¤ò·âÇË¡£Á°Áö¤Î£Ê£Â£Ã¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤âÉ¡º¹£²Ãå¤È£³ºÐÇÏ¤Ê¤¬¤éÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡ÖÀ®Ä¹ÎÏ¤À¤í¤¦¤Í¡£ÌçÊÌ¤Î»þ¤ËÂÎ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¶¯¤¤¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤¤¤â¤Ä¤¤¤ÆÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë½¼¼Â¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ»³¥À¡¼¥ÈÀéÆó¤Ï£±¾¡¥¯¥é¥¹¤ò²÷¾¡¤·¤¿ÉñÂæ¡£¡Ö¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥¹¤Ç¾õÂÖ¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¡Ê¶ÔÎÌ¡Ë£µ£¸¥¥í¤¬¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë¤«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤¿»Ø´ø´±¡£·üÇ°ºàÎÁ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÌÜ²¼¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤Ê¤é½Å¾Þ£³¾¡ÌÜ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÂç¤¤¤¤Ï¤º¤À¡£