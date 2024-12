東京建物サステナビリティパートナーを務めるAIさんは、東京建物企業CMにも出演中。

遠藤さんは「Hareza池袋を拠点に人々が回遊するような街づくりをしたい。皆さまに愛される場所になるよう努力します」と語り、高際区長は「子どもたちにいろんな経験をしてほしいので、様々な文化と日常的に触れ合える街にしたい」とコメント。

CMソング「BE WITH YOU」については「ずっと続くような曲にしたい。毎日いろんなことがあるけど、ちょっとだけ楽しみを探して、笑えることがあったり、チャレンジしてみたり、楽しい未来を作っていけたらいいよね」という想いを込めて作ったそう。

池袋のど真ん中にAIさんの圧倒的な歌声が響き渡る、贅沢な時間!

コノミさんが花束の贈呈を行い、ハッピーバースデーを会場の全員で歌唱。

みんなで記念撮影も。

ステージ終了後にサインをするAIさん。クリスマスについて聞かれると「息子の誕生日がクリスマスと近いので、誕生日プレゼントと息子が書いたサンタさん宛の手紙をサンタさんに届けるので大忙しです」とママの顔をのぞかせていました。

池袋駅東口から徒歩5分程度の場所にある“Hareza池袋”をご存じですか? 2020年に国際アート・カルチャー都市の実現を目指して誕生した注目スポットで、TOHOシネマズ池袋が入ったオフィス棟「Hareza Tower」、多目的ホール「東京建物 Brillia Hall」、「としま区民センター」、「中池袋公園」で構成されています。そんなHareza池袋にある「Brillia HALL」の開館5周年を記念して、歌やダンス、さまざまな表現を楽しむイベント「みんなのハレ舞台 with AI」が中池袋公園で開催され、アーティストのAIさんが登場しました!まずは東京建物株式会社・Hareza池袋エリアマネジメント協議会の遠藤祐也さん、高際みゆき豊島区長と共に「誰もが主役になれるまち」をテーマに、「Hareza池袋の取り組み、池袋のまちづくり」や「東京建物が取り組むサステナブルなまちづくり」などについてトークショーを。Hareza池袋はAIさんが東京建物企業CMを撮影した場所で、プライベートでもお子さん2人とよく訪れるそう。池袋の街やHareza池袋の印象を聞かれると「なんでも揃う住みたくなる街。いろんなイベントをやっていたり、様々なカルチャーがあったり。子どもと池袋に来ると楽しめる場所が多くて、なかなか帰してもらえないんですよ(笑)。日常的に楽しめる場所って素晴らしい。イベントなど気軽に楽しめるきっかけも多くてすごくいいと思います」と語りました。トークショーの後はお待ちかね、AIさんによるライブパフォーマンスへ! まずは東京建物企業CMソング「BE WITH YOU」を、会場の子どもたちや豊島区のキャラクターと共に歌って踊り始めると、子ども連れのファミリーをはじめ、イベントを見に来ていたたくさんの観客も一緒に歌い踊り、会場は一体感でいっぱいに。そして、予定にはなかった「Story」をAIさんが歌い始めると、会場は大盛り上がり。さらに「何か聞きたい曲は?」と気さくに観客に話しかけるAIさん。するとリクエストの声にこたえ、「アルデバラン」を披露。AIさんの感情のこもったソウルフルな歌声にじっと聴き入った場面でした。続いて「ハピネス」も熱唱。ステージから周りを見渡し、サービス精神たっぷりに手を振りながら歌うAIさんに、観客もレスポンス。歌い終えると「池袋サイコ〜!」と盛り上げ、大きな拍手が送られました。デビュー25周年。また11月2日に誕生日を迎えたAIさんのために、会場にはサプライズゲストとして、新CMで共演したコスプレイヤーのコノミアキラさんが登場。AIさんは池袋でいつかライブをしてみたかったそう。最後は「嬉しいです、ありがとうございます! 今日はみんな集まっていただきありがとうございました。またね〜!」とイベントを締めくくりました。今回の「みんなのハレ舞台 with AI」はAIさんも登場したかなりスペシャルなイベントでしたが、Hareza池袋では「池袋ハロウィンコスプレフェス」や「アニメ&まんが聖地EXPO」など1年を通して賑やかなイベントが行われていて、今後もいろんな企画がありそうです。公式サイトにはイベント情報が随時掲載されているので、チェックして出かけてみてはいかがでしょうか?Hareza池袋 公式サイト: https://hareza-ikebukuro.com/