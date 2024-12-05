¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥É¥é2¡È°ïºà¡É¤ÏÂ¼¾å½¡Î´¤Ë¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤ÈìÅÍß¡¡üâÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¤â´üÂÔ¤ÎÂçË¤¸õÊä¡Ú¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½²ñ¡Û
¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢9Ì¾¤ÎÁª¼ê¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï12·î4Æü¡¢¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½²ñ¤òÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤¤¡¢°éÀ®Áª¼ê¤ò´Þ¤à9Ì¾¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ØÄ©¤àÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¹â¹»À¸³°Ìî¼ê¤È¤·¤ÆÍ£°ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Î¥â¥¤¥»¥¨¥Õ¡¦¥Ë¥¡¼¥¿¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¹â¤¤»Ö¤ò¶»¤ËÇØÈÖ¹æ¡Ö31¡×¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿ÀµÜ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¶ÃØ³ÃÆ¡ª ¥â¥¤¥»¥¨¥Õ¡¦¥Ë¥¡¼¥¿¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡¿ÈÄ¹182¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å87¥¥í¤ÎÂÎ³Ê¤Ç¾Íè¤ÎÂçË¤¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ë¥â¥¤¥»¥¨¥Õ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î4ÈÖ¡¦Â¼¾å½¡Î´¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¯¡£¤½¤ÎÂ¼¾å¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤¬ÍèÇ¯ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤â¤·µ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢Ìîµå¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢Íè¥ª¥Õ¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÇØÈÖ¹æ¡Ö55¡×¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤â¤Î¤òµÛ¼ý¤·¤¿¤¤¤ÈìÅÍß¤Ê»ÑÀª¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Î2018Ç¯¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤ó¤ÀÂ¼¾å¤Ï¡¢9·î¤Ë½é¤Î1·³¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥í½éÂÇÀÊ½éËÜÎÝÂÇ¤Î²÷µó¤òÃ£À®¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ï¤³¤Î1ËÜ¤Î¤ß¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ë36ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤½¤Î¸å½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¡¢µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç»°´§²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥â¥¤¥»¥¨¥Õ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë1Ç¯ÌÜ¤Ï¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É´ðÁÃ¤ò¸Ç¤á¤Æ1·³¤ÎÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¬¡¢¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â1·³¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È·è°Õ¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¡¡郄ÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´ðÁÃ¤Î¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò¾¯¤·Èô¤Ð¤·¤Æ¤âµ»½Ñ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¿ÈÂÎ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é¤Î¡ËÊó¹ð¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Áá´ü1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¡È°ïºà¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÂ¼¾å¡×¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤Î¹â¤¤¥â¥¤¥»¥¨¥Õ¤¬¡¢¿ÀµÜ¤ÎÉñÂæ¤ÇË½¤ì²ó¤ëÆü¤Ï¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤Ì¤Íè¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
[Ê¸:ÊÌÉÜÊÙ]