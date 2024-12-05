[12.4 プレミアリーグ第14節](エミレーツ スタジアム)

※29:15開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 12 ユリエン ティンバー

DF 15 ヤクブ・キビオル

DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 5 トーマス・パーティ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 29 カイ・ハバーツ

控え

GK 32 ネト

DF 3 キーラン・ティアニー

DF 76 A. Heaven

MF 20 ジョルジーニョ

MF 23 ミケル・メリノ

MF 53 イーサン・ヌワネリ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 30 ラヒーム・スターリング

監督

ミケル・アルテタ

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 5 ハリー・マグワイア

MF 7 メイソン・マウント

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 12 タイレル・マラシア

MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ

MF 20 ディオゴ・ダロト

MF 25 マヌエル・ウガルテ

FW 9 ラスムス・ホイルンド

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 15 レニー・ヨロ

DF 87 G. Kukonki

MF 14 クリスティアン・エリクセン

MF 18 カゼミーロ

FW 10 マーカス・ラッシュフォード

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

FW 16 アマド・ディアロ

FW 21 アントニー

監督

ルベン・アモリム

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります