アーセナルvsマンチェスター・U スタメン発表
[12.4 プレミアリーグ第14節](エミレーツ スタジアム)
※29:15開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 76 A. Heaven
MF 20 ジョルジーニョ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 30 ラヒーム・スターリング
監督
ミケル・アルテタ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 5 ハリー・マグワイア
MF 7 メイソン・マウント
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 12 タイレル・マラシア
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 20 ディオゴ・ダロト
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 15 レニー・ヨロ
DF 87 G. Kukonki
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 18 カゼミーロ
FW 10 マーカス・ラッシュフォード
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 16 アマド・ディアロ
FW 21 アントニー
監督
ルベン・アモリム
※29:15開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 15 ヤクブ・キビオル
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
控え
GK 32 ネト
DF 3 キーラン・ティアニー
DF 76 A. Heaven
MF 20 ジョルジーニョ
MF 23 ミケル・メリノ
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 30 ラヒーム・スターリング
監督
ミケル・アルテタ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 5 ハリー・マグワイア
MF 7 メイソン・マウント
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 12 タイレル・マラシア
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 20 ディオゴ・ダロト
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 15 レニー・ヨロ
DF 87 G. Kukonki
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 18 カゼミーロ
FW 10 マーカス・ラッシュフォード
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 16 アマド・ディアロ
FW 21 アントニー
監督
ルベン・アモリム
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります