ビルバオvsR・マドリー スタメン発表
[12.4 ラ・リーガ第19節](サン・マメス)
※29:00開始
<出場メンバー>
[アスレティック・ビルバオ]
先発
GK 13 フレン・アギレサバラ
DF 2 アンドニ・ゴロサベル
DF 3 ダニエル・ビビアン
DF 5 ジェライ・アルバレス
DF 32 アダマ・ボイロ
MF 8 オイアン・サンセト
MF 9 イニャキ・ウィリアムス
MF 10 ニコラス・ウィリアムス
MF 23 ミケル・ハウレギサル
MF 24 ベニャト・プラドス
FW 7 アレックス・ベレンゲル
控え
GK 1 ウナイ・シモン
DF 4 アイトール・パレデス
DF 14 ウナイ・ヌニェス
DF 15 イニゴ・レクエ
DF 17 ユーリ・ベルチチェ
DF 18 オスカル・デ・マルコス
MF 6 ミケル・ベスガ
MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ
MF 20 ウナイ・ゴメス
FW 11 アルバロ・ジャロ
FW 12 ゴルカ・グルセタ
FW 22 ニコ・セラーノ
監督
エルネスト・バルベルデ
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 35 Raúl Asencio
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 9 キリアン・ムバッペ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 34 Sergio Mestre
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 39 Lorenzo Aguado
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 16 エンドリッキ
FW 30 Gonzalo García
監督
カルロ・アンチェロッティ
※29:00開始
<出場メンバー>
[アスレティック・ビルバオ]
先発
GK 13 フレン・アギレサバラ
DF 2 アンドニ・ゴロサベル
DF 3 ダニエル・ビビアン
DF 5 ジェライ・アルバレス
DF 32 アダマ・ボイロ
MF 8 オイアン・サンセト
MF 9 イニャキ・ウィリアムス
MF 10 ニコラス・ウィリアムス
MF 23 ミケル・ハウレギサル
MF 24 ベニャト・プラドス
控え
GK 1 ウナイ・シモン
DF 4 アイトール・パレデス
DF 14 ウナイ・ヌニェス
DF 15 イニゴ・レクエ
DF 17 ユーリ・ベルチチェ
DF 18 オスカル・デ・マルコス
MF 6 ミケル・ベスガ
MF 16 イニゴ・ルイス・デ・ガラレタ
MF 20 ウナイ・ゴメス
FW 11 アルバロ・ジャロ
FW 12 ゴルカ・グルセタ
FW 22 ニコ・セラーノ
監督
エルネスト・バルベルデ
[レアル・マドリー]
先発
GK 1 ティボー・クルトワ
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 35 Raúl Asencio
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 19 ダニ・セバージョス
FW 9 キリアン・ムバッペ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
控え
GK 13 アンドリー・ルニン
GK 34 Sergio Mestre
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 39 Lorenzo Aguado
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 16 エンドリッキ
FW 30 Gonzalo García
監督
カルロ・アンチェロッティ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります