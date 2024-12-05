[12.4 プレミアリーグ第14節](セント ジェームズ パーク)

※28:30開始

<出場メンバー>

[ニューカッスル]

先発

GK 22 ニック・ポープ

DF 5 ファビアン・シェア

DF 20 ルイス・ホール

DF 21 ティノ・リブラメント

DF 33 ダン・バーン

MF 7 ジョエリントン

MF 8 サンドロ・トナーリ

MF 39 ブルーノ・ギマランイス

FW 10 アンソニー・ゴードン

FW 14 アレクサンデル・イサク

FW 23 ジェイコブ・マーフィー

控え

GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ

DF 13 マット・ターゲット

DF 25 ロイド・ケリー

MF 11 ハービー・バーンズ

MF 24 ミゲル・アルミロン

MF 28 ジョー・ウィロック

MF 36 ショーン・ロングスタッフ

FW 9 カラム・ウィルソン

FW 18 ウィリアム オスラ

監督

エディ・ハウ

[リバプール]

先発

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 78 ジャレル・クアンサー

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 11 モハメド・サラー

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 18 コーディ・ガクポ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

控え

GK 56 ヴィテツラフ ヤロシュ

DF 65 A. Nallo

DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド

MF 3 遠藤航

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 19 ハービー・エリオット

MF 80 タイラー モートン

MF 98 トレイモーリス ニョニ

FW 7 ルイス・ディアス

監督

アルネ・スロット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります