ニューカッスルvsリバプール スタメン発表
[12.4 プレミアリーグ第14節](セント ジェームズ パーク)
※28:30開始
<出場メンバー>
[ニューカッスル]
先発
GK 22 ニック・ポープ
DF 5 ファビアン・シェア
DF 20 ルイス・ホール
DF 21 ティノ・リブラメント
DF 33 ダン・バーン
MF 7 ジョエリントン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 14 アレクサンデル・イサク
FW 23 ジェイコブ・マーフィー
控え
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 13 マット・ターゲット
DF 25 ロイド・ケリー
MF 11 ハービー・バーンズ
MF 24 ミゲル・アルミロン
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 36 ショーン・ロングスタッフ
FW 9 カラム・ウィルソン
FW 18 ウィリアム オスラ
監督
エディ・ハウ
[リバプール]
先発
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
控え
GK 56 ヴィテツラフ ヤロシュ
DF 65 A. Nallo
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 3 遠藤航
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 19 ハービー・エリオット
MF 80 タイラー モートン
MF 98 トレイモーリス ニョニ
FW 7 ルイス・ディアス
監督
アルネ・スロット
※28:30開始
<出場メンバー>
[ニューカッスル]
先発
GK 22 ニック・ポープ
DF 5 ファビアン・シェア
DF 20 ルイス・ホール
DF 21 ティノ・リブラメント
DF 33 ダン・バーン
MF 7 ジョエリントン
MF 8 サンドロ・トナーリ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 14 アレクサンデル・イサク
控え
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 13 マット・ターゲット
DF 25 ロイド・ケリー
MF 11 ハービー・バーンズ
MF 24 ミゲル・アルミロン
MF 28 ジョー・ウィロック
MF 36 ショーン・ロングスタッフ
FW 9 カラム・ウィルソン
FW 18 ウィリアム オスラ
監督
エディ・ハウ
[リバプール]
先発
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 78 ジャレル・クアンサー
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 18 コーディ・ガクポ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
控え
GK 56 ヴィテツラフ ヤロシュ
DF 65 A. Nallo
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 3 遠藤航
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 19 ハービー・エリオット
MF 80 タイラー モートン
MF 98 トレイモーリス ニョニ
FW 7 ルイス・ディアス
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります